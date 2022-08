Les Winchesters : la première photo de Jensen Ackles revient en tant que Dean

L’acteur Jensen Ackles jouera à nouveau Dean Winchester dans »Les Winchester », la nouvelle série prequel de »Surnaturel ». Dans une nouvelle image, nous pouvons voir le premier regard d’Ackles en tant que Dean, à côté de sa Chevy Impala ionique. Le protagoniste de »Supernatural » servira désormais de narrateur dans cette nouvelle histoire, où nous apprendrons comment ses parents se sont rencontrés et comment ils ont décidé de se lancer dans la chasse aux monstres.

»The Winchesters » se concentrera sur John et Mary, les parents de Sam et Dean Winchester. Racontée du point de vue de Dean, l’intrigue suivra leur histoire d’amour épique alors qu’ils se donneront beaucoup de mal pour non seulement sauver leur relation, mais le monde entier. En plus d’Ackles en tant que narrateur, John et Mary Winchester seront interprétés par les acteurs. Drake Rodger Oui Meg Donnellyrespectivement.

Le prequel a été annoncé en juin 2021, avec la chaîne La CW donnant l’ordre de créer un épisode pilote de »The Winchesters » avec Jensen et Daniel Ackles servir de producteurs exécutifs avec leur société de production Machines du Chaos Productions. Le scénario de la série est écrit par robbie thompsonqui était également producteur et écrivain sur « Supernatural ».

« Quand Danneel et moi avons formé Chaos Machine Productions, nous savions que la première histoire que nous voulions raconter était l’histoire de John et Mary Winchester, ou plutôt l’histoire d’origine de » Supernatural « », a expliqué Jensen dans un communiqué lors de sa première annonce. « Les Winchesters » « J’ai toujours eu l’impression que mon personnage, Dean, aurait voulu en savoir plus sur la relation de ses parents et sur la façon dont elle s’est produite. J’adore donc l’idée qu’il nous emmène dans ce voyage. »

» Supernatural » a été créé par Eric Kripke et met en vedette Ackles et Jared Padalecki en tant que frères chasseurs de démons Sam et Dean Winchester. La série a duré 15 saisons sur The CW, avec la première de son dernier épisode le 19 novembre 2020. Bien qu’un redémarrage « Supernatural » ne soit pas confirmé, Ackles a annoncé quelques mois après la finale de la série qu’il produirait un reboot. ‘Les Winchester ».

Toutes les saisons de »Supernatural » sont disponibles sur HBO Max. »The Winchesters » sera diffusé sur The CW le 11 octobre.