Les Winchesters : intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons d’autre

Fans de Surnaturelpréparez-vous car la série préquelle, Les Winchesterdevrait bientôt arriver sur nos écrans. Surnaturel, mettant en vedette Jensen Ackles et Jared Padalecki dans le rôle de Dean et Sam Winchester, a duré de 2005 à 2020 et a suivi les frères alors qu’ils chassaient des démons, des fantômes et des monstres. Le spectacle a été un énorme succès et ses fans dévoués ne pouvaient pas en avoir assez même après quinze saisons. C’est même devenu la série fantastique d’action en direct américaine la plus ancienne, laissant un vide à la fin.

Heureusement pour les fans, en juin 2021, Les Winchester a été annoncé et est censé se connecter à Surnaturel de façon folle. Le spectacle est produit par Jensen Ackles, qui apparaîtra à nouveau en tant que narrateur, Dean Winchester, et sa femme Danneel, que les fans reconnaîtront comme Anael. Surnaturel L’écrivain Robbie Thompson est également de retour. Le pilote a commencé à tourner plus tôt cette année en avril à la Nouvelle-Orléans, et les fans ont hâte de voir ce qui les attend.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Les Winchester.

Les Winchesters : l’intrigue

À travers Surnaturel, nous avons suivi la famille Winchester à travers leurs aventures, mais cette fois, nous nous plongeons dans l’histoire de la famille alors que Dean Winchester raconte son chemin à travers l’histoire de ses parents. John et Mary Winchester sont les parents des légendaires frères chasseurs de démons, bien que, dans Surnaturel, nous n’avons pas pu voir grand-chose de leurs débuts. Maintenant, il est temps de creuser profondément dans les origines de la famille et comment Mary, en particulier, a appris ses compétences de tueur de démons.

En 1972, nous voyons John alors qu’il rentre chez lui après la guerre du Vietnam. Alors qu’il rencontre Mary par hasard, il se rend compte que le monde dans lequel il vit n’est pas ce qu’il pensait qu’il était alors qu’il tente de l’aider à combattre un démon.

Alors qu’après la mort d’un ami, Mary reconsidère son travail de chasseuse, elle y est attirée après la disparition de son père, ce qui est une coïncidence car John est également aux prises avec la disparition de son propre père. Les deux se lient à leurs pères et John apprend l’existence de ce nouveau monde sombre. Nous sommes censés comprendre exactement comment la famille a commencé sa dangereuse entreprise de combat de monstres et regarder la belle histoire d’amour de la façon dont John et Mary se rencontrent, combattent des monstres ensemble et se lancent dans une quête dangereuse pour retrouver leurs pères disparus.

La nouvelle bande-annonce de The CW voit Dean Winchester commencer sa narration et nous informer d’une mission pour « découvrir la vérité sur ses parents ».

Les Winchesters : le casting

En tant que narrateur, Jensen Ackles reprend son rôle de Dean Winchester. L’acteur a récemment été vu en train de jouer Soldier Boy dans la saison 3 de Les garçons. Jeune Mary Campbell, la mère de Dean, est interprétée par Meg Donnelly, que certains reconnaîtront peut-être dans le film original de Disney Channel Des morts-vivants et High School Musical : La comédie musicale : La série. Mary est sur le point de quitter le secteur de la chasse jusqu’à sa rencontre inattendue avec John Winchester, interprété par Drake Rodger, qui deviendra plus tard le père de Dean. Rodger peut également être vu dans les années 2022 L’entre-deux.

Alors que le couple cherche leurs pères, ils sont rejoints par Latika Desai, interprétée par Nida Khurshid, une apprentie chasseuse, qui les aide à trouver des réponses. Rejoindre le casting de chasse est Jojo Fleites, qui apparaît comme Carlos Cervantez, qui est un naturel au jeu de combat et un excellent remontant dans les temps sombres. John ne connaît peut-être pas son histoire, mais sa mère, Millie Winchester, le sait. Millie est jouée par Bianca Kajlich, alors qu’elle tente de protéger son fils contre leur véritable héritage familial.





Un grand voyage pourrait être à venir, mais il n’y aurait pas de chasseurs sans leur équipement de chasse. Demetria McKinney joue la propriétaire de la librairie Ada Monroe, la personne de référence pour les fournitures de chasse pour leur grande quête.

L’épisode pilote est en cours et sera présenté en première aux États-Unis le 11 octobre 2022, suivi d’un nouvel épisode diffusé tous les mardis sur The CW. Il n’y a pas eu plus de détails sur le nombre d’épisodes qu’il y aura, donc les fans devront rester à l’écoute. Les fans britanniques devront s’accrocher un peu plus longtemps car il n’y a pas encore eu de mise à jour sur le moment où il arrivera sur leurs écrans, bien que nous sachions qu’il sera diffusé sur E4.

Autres préquelles surnaturelles

Il a été question d’un Surnaturel retombées avant Les Winchester. En 2014, Surnaturel : Lignées de sang était sur la table mais a été rapidement arrêté pendant le développement. Encore, Sœurs capricieuses a été annoncé mais, malheureusement, a été annulé après le développement d’un épisode pilote. Les fans ne savaient pas si Les Winchester allait aller de l’avant, mais il a finalement obtenu le feu vert, ce qui signifie que nous pouvons officiellement nous exciter et espérer que le spectacle réussisse.