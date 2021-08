Les Wiggles ajoutent quatre nouveaux membres pour devenir plus diversifiés sur le plan culturel et des genres

Les animateurs pour enfants bien-aimés, The Wiggles, ont élargi le groupe pour devenir plus diversifié sur le plan culturel et des genres.

Rejoindre Anthony, Emma, ​​Lachy et Simon seront Evie, Kelly, John et Tsehay.

Selon News Corp, la gamme élargie précède leur nouvelle série Salade de fruits TV.

Il sera diffusé le mois prochain sur la chaîne YouTube du groupe et on espère que tous les Australiens se sentiront les bienvenus.

Le membre le plus ancien du groupe, Blue Wiggle Anthony Field, a déclaré dans un communiqué : « Les Wiggles ont été créés à une époque où les concepts éducatifs de la petite enfance étaient au centre des préoccupations.

« Au fur et à mesure que la société a évolué, nous avons embrassé le besoin de diversité et d’inclusion et voulons que les enfants du monde entier se voient reflétés sur l’écran.

« Il est si important que The Wiggles continue d’évoluer avec notre société. C’est la première étape vers la formation de The Wiggles pour les 30 prochaines années, nous emmenant dans une direction qui représente vraiment et sert notre communauté de manière plus inclusive.

« Nous sommes ravis du prochain chapitre de l’histoire de The Wiggles qui commencera avec Fruit Salad TV et se poursuivra avec nos autres contenus et nos émissions en direct.

« Nous avons hâte de présenter notre incroyable nouvelle gamme d’artistes incroyablement talentueux aux enfants d’Australie et du monde entier. »

Crédit : Facebook

Tsehay est une danseuse éthiopienne primée qui s’intéresse à la salsa et au latin urbain, tandis qu’Evie est une femme taribelang du centre du Queensland et a été la deuxième femme autochtone à avoir rejoint l’Australian Ballet.

John est d’origine australienne et philippine et était membre du groupe nominé pour l’ARIA The Justice Crew, tandis que Kelly a un héritage australien et chinois et a joué dans de nombreux spectacles pour enfants comme Rue de Sesame.

Les Wiggles auront également quelques autres membres rejoignant Dorothy le dinosaure et Captain Feathersword.

Nous aurons l’officier Beaples, un policier dansant, Shirley Shawn, une licorne non binaire, et Bok la marionnette à main.

Tout cela fait partie d’un groupe de divertissement new age qui permettra à de nombreuses personnes en Australie de se sentir représentées sur scène et à l’écran.

Crédit : Les Wiggles

Anthony a ajouté à NCA Newswire : « J’y pensais depuis quelques années et il n’y a pas de meilleur moment que maintenant.

« Moralement, nous devons le faire… J’ai parcouru le monde et j’ai pensé que nous devions refléter notre public. Notre public n’est pas qu’une seule culture. Nous voulons que les enfants voient un miroir d’eux-mêmes.

« J’ai reçu un magnifique e-mail de quelqu’un qui m’a dit qu’il était sorti à cause de Shirley Shawn la Licorne ; ils ont dit que nous les avions acceptés et que nous les avions aidés à s’accepter eux-mêmes.

« Mais vous avez des gens qui n’aiment pas le changement. Je crains pour nos merveilleux nouveaux membres qu’ils puissent avoir des trucs négatifs sur Internet.