Les Wallflowers annoncent leur premier album en près d’une décennie

Après près d’une décennie d’attente, les fans de «The Wallflowers», un groupe de rock alternatif dont le centre de popularité était au début des années 2000, reviendront sur la scène musicale avec un nouvel album studio.

Jakob Dylan et sa compagnie ont annoncé que le 9 juillet aura lieu la sortie de «Exit Wounds», le septième album studio du groupe qui sortira sous le label New West Records, servant de continuation de «Glad All Over», matériel sorti en 2012.

Produit par Butch Walker, ce nouvel album met en vedette Chris Dugan en charge du mixage et comprendra quatre chansons écrites par l’auteur-compositeur Shelby Lyne. «Les Wallflowers représentent une part importante du travail de ma vie», a expliqué Dylan dans un communiqué de presse.

Jakob Dylan assure que pendant tout ce temps, il a toujours eu l’intention de revenir avec le groupe, expliquant la signification du titre de ce nouveau matériel. « Je pense que tout le monde, peu importe de quel côté de l’allée ils se trouvent, où que nous allions ensuite, nous portons beaucoup de blessures de sortie avec nous. »

Personne n’est le même qu’il y a quatre ans. Pour moi, c’est ce que signifie «Exit Wounds».

Selon Dylan, ce qui précède ne signifie pas que c’est une mauvaise chose, mais qu’en fin de compte, que vous alliez ou non dans un meilleur endroit, vous laissez les gens et les choses derrière vous, qui restent dans votre pensée: sont vos blessures de sortie, et en ce moment, je nage dedans », a commenté le musicien.

Parallèlement à l’annonce de leur nouvel album, The Wallflowers a fait une présentation spéciale sur «Jimmy Kimmel Live», où ils ont présenté «Roots and Wings», le premier single de ce matériau.