Les vulnérabilités de Microsoft Exchange ont le plus affecté les secteurs bancaire et financier: rapport

Microsoft récemment annoncé certaines vulnérabilités du logiciel Exchange étaient exploitées par des cybercriminels. Peu de temps après, la société a publié des correctifs d’urgence pour Exchange Server 2019, Server 2016 et Server 2013. En plus de cela, Microsoft a déployé une poignée d’outils d’atténuation et mis à jour Microsoft Defender Antivirus pour lutter contre ces vulnérabilités. Le Recherche de point de contrôle Le rapport a révélé que 32 entreprises dans le monde étaient ciblées via ces vulnérabilités.

En outre, les chercheurs ont révélé que les secteurs bancaire et financier étaient les plus touchés, avec 28% du total des hacks dirigés contre eux. Viennent ensuite le secteur gouvernemental et militaire avec 16 pour cent, le secteur manufacturier avec 12,5 pour cent et le secteur des assurances et juridique avec 9,5 pour cent.

Microsoft a reconnu que la correction d’un système ne coupe pas nécessairement l’accès d’un attaquant à un compte particulier. Dans une déclaration, un porte-parole de Microsoft a déclaré: «La mise à jour de sécurité Exchange est toujours le moyen le plus complet de protéger vos serveurs contre ces attaques et d’autres corrigées dans les versions précédentes. Cette atténuation provisoire est conçue pour aider à protéger les clients pendant qu’ils prennent le temps de mettre en œuvre la dernière mise à jour cumulative d’Exchange pour leur version d’Exchange. «

Selon l’équipe de renseignement sur les menaces de Microsoft 365 Defender, « De nombreux systèmes compromis n’ont pas encore reçu d’action secondaire, telle que des attaques de ransomwares ou une exfiltration de données, indiquant que les attaquants pourraient établir et conserver leur accès pour d’éventuelles actions ultérieures. »

