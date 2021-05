Les vues de Vénus depuis la sonde solaire de la NASA montrent le potentiel des instruments scientifiques de l’auto-stop

À mi-chemin d’une série d’opportunistes Vénus observations, les scientifiques disent que le succès d’un vaisseau spatial solaire de la NASA étudiant notre étrange voisin ouvrira la voie à de futures mesures.

De la NASA Sonde solaire Parker lancé en août 2018 sur une mission de sept ans pour toucher le soleil, danser à travers la couronne de notre étoile, l’atmosphère super chaude du soleil qui est invisible mais façonne les conditions à travers le système solaire. Cette mission nécessite une trajectoire se rapprochant de la surface visible du soleil à chaque survol, réalisée par une série de sept balançoires devant Vénus. Ainsi, avant le lancement de Parker Solar Probe, les scientifiques de l’atmosphère ont expliqué pourquoi les instruments scientifiques de l’engin spatial devraient être allumés pendant Flybys de Vénus . Maintenant, après seulement quatre de ces manœuvres vénusiennes, le succès du projet peut indiquer une nouvelle façon d’étudier Vénus.

« Je viens d’être vraiment, vraiment impressionné par la façon dont les gens sont excités pour toute observation à Vénus », a déclaré Shannon Curry, physicienne planétaire à l’Université de Californie à Berkeley, à 45secondes.fr.

Vénus n’héberge qu’un seul explorateur robotique à plein temps, le Japon Akatsuki mission, et la planète a reçu étonnamment peu de visiteurs de vaisseaux spatiaux récents, étant donné que le monde est juste à côté de la Terre. Les scientifiques ont donc sauté sur cette opportunité pour de nouvelles observations.

Parce que Parker Solar Probe est optimisé pour étudier le soleil, pas une planète, le succès du projet dans la collecte de ces données supplémentaires sur Vénus peut montrer la faisabilité d’utiliser des techniques intelligentes d’opérations de mission pour transformer les manœuvres de trajectoire en opportunités scientifiques. Les États-Unis-européen Orbiteur solaire vaisseau spatial et les Européens-Japonais BepiColombo La mission à Mercury exige également que les survols de Venus se dirigent vers leurs destinations, et Curry a déclaré qu’elle et ses collègues travaillaient avec les deux équipes de mission pour guider les observations potentielles en fonction des performances des instruments similaires à bord de Parker Solar Probe.

« Nous nous prévenons mutuellement du genre » Voici ce qu’il faut rechercher, voici comment obtenir la meilleure science « », a déclaré Curry. « Nous avons tous en quelque sorte pris le train en marche pour faire en sorte que ces flybys comptent. »

Cependant, comme les instruments que les scientifiques «empruntent» pour observer Vénus sont assez petits, des équipements similaires pourraient également trouver un foyer sur des missions Vénus à part entière pour compléter la compréhension des scientifiques sur les phénomènes que Parker Solar Probe et d’autres ne peuvent étudier que brièvement. .

« Beaucoup de ces instruments de particules et de champs sont assez légers », a déclaré Curry. « Ce sont en quelque sorte des publicités sans vergogne pour dire, comme, » Hé, ce n’est pas si difficile d’ajouter ça. « »

La NASA n’est engagée dans aucun vaisseau spatial spécifique à Vénus pour le moment, mais de nombreuses missions potentielles sur la planète font l’objet de discussions sérieuses, y compris deux projets que la NASA pourrait sélectionner plus tard ce printemps et des concepts de mission que l’Europe, l’Inde et la société américaine Laboratoire de fusée envisagent. Les scientifiques ont également évalué ce qu’ils pourraient apprendre avec une mission Vénus à l’échelle des soi-disant «missions phares» de la NASA, comme ses rovers martiens.

Les vaisseaux spatiaux dédiés Venus ont tendance à se concentrer sur des questions concernant la surface de la planète et l’épaisse atmosphère, plutôt que de démêler comment l’atmosphère de la planète interagit avec son environnement et avec le soleil, comme le fait Parker Solar Probe.

Mais la distinction entre étudier Vénus et étudier sa relation avec l’environnement environnant n’est pas aussi claire que cela. Par exemple, si les scientifiques veulent savoir, disons, comment le Atmosphère vénusienne et son habitabilité potentielle peut avoir changé au cours de l’histoire de la planète, il est utile de savoir quels ingrédients de son atmosphère moderne se glissent dans l’espace interplanétaire et à quelle vitesse.

Et c’est le genre d’observation que Parker Solar Probe a réalisé, a déclaré Curry.

Exploration à petite échelle

En particulier, elle est satisfaite des données recueillies par la sonde sur les types de particules chargées qui se déplacent dans la zone de transition entre l’atmosphère vénusienne et l’espace interplanétaire et la vitesse à laquelle ces particules se déplacent. Missions précédentes, comme Pioneer Venus Orbiter de la NASA et l’Agence spatiale européenne Vénus Express , ont étudié ces particules chargées, mais n’ont pu estimer que leur identité et leur vitesse. Au lieu de cela, Parker peut identifier des saveurs particulières d’ions et synchroniser leurs mouvements.

«Nous avons une bien meilleure image», a déclaré Curry à propos des nouvelles observations de Parker Solar Probe par rapport aux données de missions Vénus bien plus anciennes et dédiées. « C’est comme ces photos des années 1900 où les choses sont un peu floues et où tout le monde est en quelque sorte assis très, très immobile. Et maintenant, nous avons en fait un peu comme les photos en direct sur iPhone. »

Les observations de Parker Solar Probe ont également révélé une foule de phénomènes minuscules et de courte durée dans les champs électriques et magnétiques de Vénus. « Ce sont vraiment, vraiment, vraiment des choses minuscules », a déclaré Curry à propos de ces détections. « Mais nous avons enfin un microscope avec lequel nous pouvons commencer à comprendre ce genre de choses, et nous n’avons jamais rien eu de semblable. »

De plus, certaines de ces observations sont les premières détections de tels phénomènes dans un monde en plus Terre . Curry a déclaré que de telles détections devraient aider les scientifiques à commencer à comprendre ce qui est unique à notre monde et ce qui peut, en fait, être commun dans le système solaire.

Jusqu’à présent, Parker Solar Probe peint une image des champs magnétiques et électriques, des particules chargées du soleil et de la planète, et d’autres phénomènes interagissant d’une manière très différente de ce que les scientifiques avaient prévu, qui était une simple bulle en forme de larme. .

« Nous savons maintenant que c’est une interaction beaucoup plus complexe et compliquée », a déclaré Curry, « d’une très bonne manière, comme d’une manière amusante et compliquée. »

Pendant ce temps, Parker Solar Probe a encore trois autres survols Venus à exécuter: un en octobre, puis une paire en 2023 et 2024. Le dernier survol, en novembre 2024, aura lieu vers la fin de la mission de Parker Solar Probe et près du pic du cycle solaire , et il attirera le vaisseau spatial dans le choc en forme de bulle entourant Vénus, tout comme les deux survols les plus récents.

« [Flyby number] sept va juste être une bête « , a déclaré Curry. » Je suis super excité pour cela. «

Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.