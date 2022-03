Les vrais Peaky Blinders portaient un type de chapeau différent de celui des séries télévisées

Peaky Blinders est revenu sur nos écrans pour sa dernière série la semaine dernière, et des millions de fans étaient ravis de voir Tommy Shelby et Arthur revenir dans leur vie après quelques années d’absence.

On dit également que les créateurs de la série ont inventé des aspects de leur style, notamment leurs casquettes plates emblématiques.

« C’est vraiment intéressant de revenir sur la version mythifiée de l’histoire et la réalité.

« Il n’y avait pas de vrai Tommy Shelby et les Peaky Blinders existaient dans les années 1890 et pourtant la série se déroule dans les années 1920.

« Quant aux lames de rasoir? Elles commençaient seulement à arriver à partir des années 1890 et étaient un article de luxe, beaucoup trop cher pour que les Peaky Blinders les utilisent », a-t-il poursuivi. « Et n’importe quel homme dur vous dirait qu’il serait très difficile d’obtenir de la direction et de la puissance avec une lame de rasoir cousue dans la partie molle d’une casquette. C’était une notion romantique évoquée dans le roman de John Douglas, Une promenade dans la rue d’été.