Les vols spatiaux et la nage longue distance rétrécissent le cœur

Qu’ont en commun la nage à grande distance et les vols spatiaux extrêmes? Ils peuvent tous deux rétrécir le cœur, selon une nouvelle étude.

Les deux activités réduisent la pression la gravité sur le cœur, ce qui fait qu’il n’a pas à travailler aussi dur pour pomper le sang vers le haut à travers le corps. Le cœur est un muscle et, comme tout autre muscle du corps, s’il n’est pas utilisé autant qu’avant, il rétrécira.

Pour comprendre l’effet de l’apesanteur sur le cœur, un groupe de chercheurs a analysé les données de santé de l’année de l’astronaute à la retraite Scott Kelly à bord de la Station spatiale internationale de 2015 à 2016, et les données de santé du nageur d’endurance d’élite Benoît Lecomte, qui a nagé 1753 miles (2821 kilomètres). ) à travers l’océan Pacifique en 2018.

Lecomte a nagé pendant 159 jours entre le 5 juin et le 11 novembre 2018, prenant des pauses de 7 et 32 ​​jours en raison de conditions météorologiques défavorables (ce qui était une limitation dans la collecte de données mais était pour sa propre sécurité), selon l’étude. Il nageait environ 5,8 heures par jour, en moyenne.

Kelly a passé 340 jours dans l’espace et a fait de l’exercice quelques heures par jour, 6 jours par semaine en vélo, en utilisant le tapis roulant et en faisant des exercices de résistance. Les médecins ont analysé le cœur des deux hommes avant, pendant et après leurs voyages respectifs.

Les chercheurs ont découvert qu’au cours de son année dans l’espace, Kelly perdait environ 0,74 gramme de masse cardiaque par semaine dans son ventricule gauche, la principale chambre de pompage du cœur. Lecomte, lors de sa traversée du Pacifique, a perdu 0,72 gramme de masse cardiaque par semaine dans son ventricule gauche. Les chercheurs ont également découvert que lorsque Kelly et Lecomte ont commencé leur voyage, les deux hommes ont subi une baisse initiale du diamètre de leur ventricule gauche. Le cœur moyen est d’environ 280 à 340 grammes chez l’homme et de 230 à 280 grammes chez la femme, selon 45Secondes.fr .

Dans l’ensemble, Kelly a subi une perte de masse du ventricule gauche de 19% à 27% au cours de son année dans l’espace et Lecomte a subi une perte de 20 à 25% au cours des cinq mois où il nageait, co-auteur, le Dr James MacNamara, chercheur en cardiologie à la Centre médical du sud-ouest de l’Université du Texas à Dallas a dit à la BBC .

En d’autres termes, malgré l’exercice dans un environnement en apesanteur (eau et espace), le cœur des deux hommes s’est rétréci au cours de leurs voyages. Cela a été surprenant pour les scientifiques, car un entraînement à la natation à haute intensité de 1 à 3 heures par jour a déjà été associé à une augmentation de la taille et de la masse du ventricule gauche. « Nous nous attendions à ce qu’une longue durée d’exercice de natation ait suffi à stimuler », pour augmenter la masse du ventricule gauche, ont écrit les auteurs.

«Le cœur est remarquablement plastique et particulièrement sensible à la gravité ou à son absence», auteur principal, le Dr Benjamin Levine, professeur de médecine interne à l’UT Southwestern Medical Center dit dans un communiqué . « L’impact de la gravité ainsi que la réponse adaptative à l’exercice jouent un rôle, et nous avons été surpris que même de très longues périodes d’exercice de faible intensité n’empêchent pas le muscle cardiaque de rétrécir. »

Mais après leurs voyages, le cœur des deux hommes est revenu à sa taille normale une fois qu’ils sont revenus à marcher sur le sol, selon la BBC. Les chercheurs prévoient toujours d’analyser les scans par imagerie par résonance magnétique (IRM) du cœur de Lecomte avant et après sa baignade pour mieux comprendre si les effets à long terme de l’apesanteur peuvent être complètement inversés, selon le communiqué.

Les résultats ont été publiés le 29 mars dans la revue Circulation .

