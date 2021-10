Les volontaires de la NASA passent 45 jours à se préparer pour la mission HERA sur la lune de Mars Phobos

04 octobre 2021 17:29:50 IST

Une équipe de six volontaires a été embarquée pour se diriger vers la lune de Mars Phobos. Ils ont entrepris un voyage de 45 jours vers la lune de Mars à partir du 1er octobre alors qu’ils participent à une simulation de la plus grande paire de lunes de Mars. La mission sera accomplie par les volontaires tout en vivant dans un habitat au sol basé au Johnson Space Center de la NASA à Houston.

L’agence spatiale a annoncé le 29 septembre ce programme en précisant qu’elle ne se retenait pas dans ses préparatifs pour se diriger vers Mars. De plus, la NASA a également révélé les noms des volontaires qui donnent vie à ce projet. Cependant, les données collectées à partir de cette mission augmenteront et augmenteront les informations nécessaires pour les futurs efforts vers la Lune, les missions de longue durée vers Mars et les voyages vers la passerelle lunaire prévue.

La mission a été nommée Human Exploration Research Analog, ou HERA. Il a été conçu pour stimuler les environnements de l’espace lointain tels que les conditions éloignées, l’isolement et le confinement dans les scénarios d’exploration. Selon la NASA, HERA hébergera tous les membres d’équipage pendant 45 jours jusqu’à la fin de la mission le 15 novembre. Par la suite, ceux qui se trouvent à l’intérieur du centre spatial connaîtront davantage de retards dans la communication avec le monde extérieur à mesure que le voyage rapprochera les membres de l’équipage de Phobos.

Cette mission a commencé au début de la campagne 6 d’HERA, après quoi trois missions supplémentaires suivront. Tout au long des missions, le programme de recherche sur l’homme de la NASA effectuera 15 études au total qui nécessiteront l’aide de sept enquêtes de retour et de huit nouvelles enquêtes.

Mettre le HER dans HERA. Le nouvel équipage de la prochaine mission de la NASA Human Exploration Research Analog, ou HERA, a été sélectionné pour un voyage simulé de 45 jours du long voyage vers la lune de Mars Phobos. Rencontrez les membres d’équipage : https://t.co/sD2Hbeefbh pic.twitter.com/IZk5UPFOIs – [email protected] (@FemmesNASA) 28 septembre 2021

Vous trouverez ci-dessous les noms de quatre des volontaires, qui formeront l’équipage principal, tandis que les deux autres sont des membres d’équipage de secours. L’équipe principale comprend Monique Garcia, Christopher Roberts, Lauren Cornell et Madelyne Willis. L’équipe de sauvegarde comprend Justin Lawrence et Pu Wang.

Semblable à cette mission, le 4 janvier 2020, six scientifiques se sont lancés dans leur première « mission vers Mars » sur les pentes du plus grand volcan du monde qui est le Mauna Loa à Hawaï. Il ne s’agissait pas d’une mission traditionnelle sur Mars, mais d’une mission d’astronaute « analogique » où des scientifiques et des explorateurs travaillaient et étudiaient des endroits éloignés sur Terre qui ressemblaient aux caractéristiques, au terrain et à la composition de la lune ou de Mars.

Les experts pensent qu’une mission comme celle-ci génère généralement des informations et des données importantes sur les objectifs scientifiques et la préparation des astronautes à entreprendre une mission dans un autre monde. Au cours de cette semaine, une équipe de six astronautes analogiques a été décollée du vaisseau spatial Sensoria I. C’était l’aventure inaugurale du projet Sensoria.

Pour les non avertis, le projet Sensoria impliquait une série de missions à Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HI-SEAS). C’est un analogue de l’habitat de Mars exclusivement réservé aux scientifiques et aux experts. L’ensemble du projet a duré du 4 au 18 janvier, où l’équipage a refait surface de son habitat « martien ».

