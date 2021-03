Les «voitures populaires» menacées dans les années à venir? Vraisemblablement

Plusieurs signes observés ces derniers temps semblent indiquer un avenir précaire pour les «voitures du peuple», les plus accessibles du marché et celles qui sont le plus achetées par des particuliers ou des particuliers.

La menace sur l’existence des «voitures populaires» vient de la nécessité de réduire les émissions de l’industrie (via l’électrification) et aussi de l’introduction, au milieu de 2022, de nouveaux équipements de sécurité qui seront obligatoires dans toutes les voitures, ce qui se traduira par , bien sûr, par une augmentation des coûts de production qui se traduira par une hausse des prix à la consommation.

Deux choses semblent destinées à se produire dans les prochaines années. Hausse des prix de ces voitures plus compactes et abordables, les rapprochant dangereusement des plus grosses, et réduction du nombre de modèles, notamment en ville.

Sur ce dernier point, la preuve parle d’elle-même. Renault a confirmé que Twingo n’aura pas de successeur; les frères Peugeot 108 et Citroën C1 ne l’auront pas non plus – mais la Toyota Aygo sera remplacée par un crossover plus gros et plus cher -; et la Skoda Citigo a déjà disparu des catalogues sans même des rumeurs pour les successeurs des Volkswagen up brothers! et SEAT Mii.

Même les leaders européens du segment, la Fiat Panda et la Fiat 500 devraient disparaître de la scène: la première augmentera dans le segment (ce sera un crossover du segment B plus gros et plus cher) et la seconde, dit-on, devrait être réduit à la vôtre (plus chère) variante électrique à moyen terme.

Comme si cela ne suffisait pas, nous commençons également à voir des mouvements importants dans le segment des services publics, le segment le plus vendu en Europe. Tout d’abord, le directeur exécutif d’Audi a défié un successeur de l’actuelle A1 en raison de la faible rentabilité du segment. Plus récemment, l’annonce du lieu de production de la prochaine voiture électrique Ford 2023 à Cologne, le même site de production que l’historique et populaire Fiesta, a soulevé toute une série de doutes sur son successeur: y en aura-t-il un?

Lorsque j’ai écrit sur les automobiles qui coûtaient de plus en plus cher il y a quelque temps, je n’ai pas pu envisager les conséquences qui pourraient en résulter dans les plans des constructeurs automobiles.

Ce qui commence à être évident et que nous avons vu à travers les plans stratégiques connus ces derniers mois de plusieurs groupes automobiles, c’est qu’ils semblent tous avoir un point commun: se hisser en position et graviter vers des segments supérieurs – même Dacia le fera. avoir un SUV du segment C, par exemple -, où il est possible de mieux gérer la question coût / prix et d’assurer une plus grande rentabilité.

Pour les constructeurs, il devient de moins en moins attractif et difficile de développer des voitures plus petites et plus abordables qui, historiquement, ont été synonymes de faible rentabilité, seulement compensée par les volumes élevés de production / ventes.

L’avenir des «voitures populaires» ne semble pas brillant

Le scénario qui se déroule devant nous pour les prochaines années verra non seulement la partie la plus accessible du marché devenir progressivement moins accessible, mais l’offre de modèles devrait être dominée, surtout, par les véhicules multisegments / SUV. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

Les crossover / SUV sont quelques milliers d’euros plus chers que les voitures dont ils sont issus et avec lesquels ils partagent pratiquement tout, ce qui garantit une plus grande rentabilité à ceux qui les fabriquent et ne semble pas affecter leurs performances commerciales, comme les tableaux de ventes ont démontré.

En revanche, il y a une nouvelle tendance qui commence à prendre de l’ampleur: celle des utilities (segment B) focalisée sur l’image et avec un fort attrait nostalgique, qui sont préférées par les marques pour être totalement électrifiées (une technologie qui restera assez cher pendant plus d’années que prévu).

On l’a déjà vu chez Honda et, et on nous a déjà promis une Renault 4 et une Renault 5. Des propositions qui rejoignent la plus petite Fiat 500 (la nouvelle, 100% électrique) et la MINI, qui rencontrera une nouvelle génération en 2023. Les rumeurs abondent sur plus de modèles dans ces moules d’autres marques. Ils ne seront pas les plus accessibles, mais ils seront certainement parmi les plus désirables. Et, comme le crossover / SUV, il permet aux constructeurs de mieux gérer le coût / prix de leurs propositions.

Cependant, ces décisions, même si elles sont dûment justifiées par tous les changements en cours dans l’industrie automobile, se traduiront par une plus grande difficulté d’accès aux voitures neuves pour une partie importante du marché.

En Europe, le marché automobile est divisé en deux grands groupes, celui des particuliers et celui des entreprises / flottes. Lorsqu’on regarde les ventes entre clients privés ou privés, les Dacia Sandero et Duster sont les plus vendus, deux des modèles les plus abordables et les plus pratiques du marché. Ils sont suivis par d’autres services publics conventionnels et urbains, ce qui montre à quel point le prix d’achat reste un facteur crucial.

Il se peut qu’à long terme ce scénario change après cette période de transition vers la mobilité électrique et connectée, où ses coûts commencent à baisser et les rendements à augmenter. Mais d’ici là, les «voitures du peuple» devront peut-être faire face à une longue traversée dans le désert.