Les voitures de collection à essence retransformées en véhicules électriques grâce à cette société digne de « Retour vers le futur 2 »

Adieu essence, bonjour électricité : Ces voitures de collection prennent un virage écolo.

Redécouvrez les voitures de collection sous un nouveau jour grâce à une entreprise britannique qui leur offre une seconde jeunesse énergétique.

Renaissance électrique pour les icônes de l’automobile

Une société britannique, Everrati, redéfinit l’avenir des voitures classiques en les transformant en véhicules électriques. Spécialisée dans la conversion de modèles de luxe tels que les Land Rovers et les Porsche, Everrati a récemment électrifié une Mercedes Pagoda de 1964, voiture sportive biplace autrefois conduite par des célébrités telles que John Lennon et Harry Styles.

Un atelier chargé d’histoire et d’innovation

L’opération de transformation se déroule dans un atelier situé sur une ancienne base de l’US Air Force à Upper Heyford, Oxfordshire. Cet endroit, empreint d’histoire, est aujourd’hui le théâtre d’innovations majeures où les moteurs à essence de plusieurs décennies laissent place à des systèmes de batteries modernes.

Des coûts élevés pour une clientèle exclusive

Convertir une voiture classique en électrique représente un investissement significatif, avec des coûts pouvant atteindre environ 330 000 £ par véhicule. Cette somme comprend le remplacement du moteur original par un système de batteries et une restauration complète pour rendre la voiture comme neuve. Malgré ces prix élevés, le marché cible reste les individus aisés, passionnés par la durabilité et l’héritage des voitures classiques.

Une démarche écoresponsable

Selon Justin Lunny, fondateur et PDG d’Everrati, fabriquer une voiture neuve peut générer jusqu’à 20 tonnes de CO2. En revanche, réutiliser et convertir une voiture datant de 60 ans représente une option bien plus durable. Ce processus non seulement préserve le patrimoine automobile, mais il adapte également ces véhicules légendaires aux normes modernes de faibles émissions.

Expansion internationale et avenir prometteur

Everrati ne se limite pas au Royaume-Uni; l’entreprise étend ses activités à l’international avec des projets de conversion pour des clients à Dubaï et dans les Hamptons, à New York. L’engouement pour ces voitures converties est palpable, surtout parmi ceux qui cherchent à marier luxe, histoire et durabilité.

Innovations techniques et adaptations sur mesure

Les modifications ne concernent pas seulement le moteur, mais touchent également d’autres aspects du véhicule. Par exemple, le levier de vitesse de la Mercedes convertie a été adapté pour une utilisation plus intuitive, et l’affichage du réservoir d’essence est désormais un indicateur de capacité de batterie. Même les fonctions absentes à l’origine, comme les feux de détresse, sont intégrées par les ingénieurs d’Everrati, assurant ainsi que chaque véhicule soit à la fois sûr et conforme aux réglementations actuelles.

Cet article explore comment une initiative britannique transforme les voitures de collection en modèles électriques, combinant respect de l’environnement et préservation du patrimoine automobile. Ces conversions haut de gamme ne se contentent pas de répondre aux exigences des zones à faibles émissions, elles proposent également une alternative durable à la production de nouveaux véhicules.

Source : Everrati