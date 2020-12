Les visuels de New Horizons capturent la faible lueur de la lumière visible imprégnant l’univers

Tendance FP07 déc.2020 18:57:54 IST

Les chercheurs ont utilisé les images de la sonde spatiale New Horizons de la NASA pour trouver une très faible lueur de lumière visible imprégnant l’univers. Selon un rapport dans CBC, l’astronome Tod Lauer, qui fait partie du National Science Foundation’s National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab), a étudié les images prises par la sonde, en recherchant spécifiquement les champs de vision qui n’incluaient pas les étoiles et les galaxies afin qu’ils puissent mesurer l’obscurité l’espace était.

Le rapport cité son interaction avec Quirks & Quarks l’animateur Bob McDonald, où il a dit qu’ils avaient trouvé un peu plus de lumière qu’ils pensaient être là ou devrait y être.

Selon lui, il y a une très faible lueur qui est plus que ce qu’ils peuvent expliquer à partir de sources connues comme les étoiles, les galaxies ou la poussière interstellaire.

«C’est donc une petite composante de l’univers que nous avons découverte», a-t-il déclaré.

L’étude de Lauer et de ses collègues leur permet donc d’éliminer systématiquement toutes les sources de lumière qui pourraient être là pour tenter de comprendre la source de la faible lueur.

Après le survol de Pluton de New Horizon en 2015, il a continué à travers les confins du système solaire et est actuellement au bord de la ceinture de Kuiper sur le point de quitter le système solaire. Ce n’est que le cinquième engin artificiel à pouvoir le faire.

Alors que le système solaire interne est rempli de particules de poussière qui reflètent la lumière du soleil, New Horizons navigue actuellement dans un endroit qui dépasse la pollution lumineuse causée par la lumière du soleil qui rebondit sur la poussière et les débris. Il devrait donc être capable de voir l’obscurité de l’espace beaucoup plus clairement. Bien que l’équipe de scientifiques ait éliminé toutes les sources possibles, ils n’ont toujours pas d’explication valable sur ce que pourrait être la source de lumière. Une possibilité est des étoiles voyous dans l’espace intergalactique qui sont trop sombres pour être considérées comme des points de lumière, selon Lauer,

Lauer a ajouté qu’il y a quelques spéculations sauvages, dont une qui concerne les interactions entre des particules encore hypothétiques de «matière noire» exotique.

L’étude a été acceptée pour publication dans Le journal astrophysique.

