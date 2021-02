Les visages d’Aphrodite séparent l’amour charnel de l’amour de l’âme

Aphrodite est la déesse grecque de l’amour, de la beauté et de la sexualité. La plus belle et la plus irrésistible de toutes les déesses grecques. Selon la Théogonie d’Hésiode, elle est née lorsque Kronos a coupé les parties génitales d’Uranus et les a jetées à la mer; Aphrodite s’est levée de l’écume qui s’est formée.

Selon Junito Brandão dans la mythologie grecque, vol I, Aphrodite serait une divinité manifestement importée d’Orient. Forme grecque de la déesse sémitique de la fertilité et des eaux fertilisantes, Astarté.

Dans d’autres sources, comme l’Iliade, Aphrodite serait la fille de Zeus et Dione, portant le titre de Dionea.

En raison de cette double origine de la déesse, il y avait une différenciation de la même, lui établissant deux titres. Aphrodite Urania et pandémie.

Pandemic serait l’inspirateur des amours communs, vulgaires, charnels, c’est-à-dire des désirs incontrôlables, et Urania, l’inspiratrice d’un amour éthéré, supérieur, immatériel, par lequel l’amour suprême est atteint.

Aphrodite avait plusieurs amants, deux dieux comme Ares et Hermès, ainsi que des mortels comme Anquises. La déesse était également d’une importance cruciale pour la légende d’Eros et Psyché.

Elle a également été décrite dans des rapports ultérieurs comme l’amante d’Adonis et aussi comme sa mère adoptive. Enée, Hermaphrodite et Priapo sont également ses enfants.

Aphrodite était la déesse chargée d’amener les dieux et les mortels à tomber amoureux. Que ces passions soient destructrices ou créent une nouvelle vie.

Étant une déesse typiquement orientale, elle ne correspondait jamais bien au mythe grec: elle ressemblait à une étrangère dans le nid!

C’est pourquoi elle est considérée comme une déesse alchimique, contrairement aux autres déesses qui peuvent être divisées en deux groupes: les vierges (Artémis, Athéna et Hestia) et les plus vulnérables (Héra, Déméter et Perséphone). Aphrodite est à la fois vulnérable (en raison du fait qu’elle a eu des relations) et vierge (parce qu’elle ne se laisse jamais tromper ou dominer par personne), et elle ne l’est pas non plus.

C’est un archétype difficile dans une société patriarcale, car Aphrodite est l’archétype de la femme qui choisit de s’identifier, celle qui connaît et accepte son désir, sa sexualité et qui ne se laisse pas dominer. C’est la femme qui connaît et accepte son corps tel qu’il est.

Symbole de l’intensité des relations, mais pas nécessairement de la permanence. Archétype de l’amour, de la beauté, de l’attraction érotique, de la sensualité, de la sexualité et de la nouvelle vie. C’est aussi la «chimie» des amoureux, celle qui génère ce désir irrésistible.

Aphrodite Pandemic est l’amour charnel, le désir sexuel pur et simple. Visant à satisfaire les désirs et la procréation.

Aphrodite Urânia représente l’archétype de l’amour qui transforme. Symbolisant l’importance des relations dans le sens du processus créatif. Archétype de l’intimité physique non seulement au sens sexuel, mais dans la représentation d’un besoin psychologique et spirituel.

Archétype, donc, de la passion de quelqu’un ou de quelque chose, générant un processus créatif dans la psyché, d’où quelque chose de nouveau peut émerger. L’amour déconnecté de la beauté du corps, mais de la beauté de l’âme, conduisant à la création de l’héritage que chaque individu laissera dans le monde.