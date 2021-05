Les villes du monde ne sont pas prêtes pour les menaces climatiques, mettent 400 millions de personnes en danger, selon un rapport

12 mai 2021 12:19:24 IST

Des centaines de villes n’ont pas de plan d’adaptation climatique en place malgré les menaces croissantes telles que les inondations, les vagues de chaleur et la pollution, selon un rapport publié mercredi selon lequel cela pourrait mettre 400 millions de personnes en danger dans le monde. Les zones urbaines en expansion rapide abritent plus de la moitié de la population de la planète et sont de plus en plus exposées aux catastrophes liées au climat, aux chocs économiques et aux crises sanitaires à mesure que le monde se réchauffe, avec la crainte que les communautés vulnérables soient les plus durement touchées. Le CDP, une organisation mondiale à but non lucratif qui recueille des données divulguées par les entreprises, les villes, les États et les régions sur l’impact environnemental, a analysé plus de 800 villes mondiales et a constaté que 43% n’avaient pas encore de plan pour s’adapter aux défis du changement climatique.

Avec de plus en plus de personnes attirées par les zones urbaines, le CDP a estimé que d’ici 2030, environ 400 millions de personnes vivront dans des villes mal préparées.

« Le besoin urgent d’agir et de mettre en place des mesures d’adaptation pour assurer la sécurité des citoyens augmente avec (la population urbaine croissante) », a déclaré Mirjam Wolfrum, directeur politique du CDP pour l’Europe.

Elle a déclaré que 93 pour cent des villes incluses dans le rapport étaient confrontées à des «menaces importantes», tandis que 60 pour cent mettaient en évidence des problèmes de sécurité de l’eau «de fond».

Les cinq principaux dangers sont les inondations soudaines et les inondations de surface – y compris en raison de l’élévation du niveau de la mer – les vagues de chaleur, les tempêtes de pluie, les journées extrêmement chaudes et les sécheresses, a-t-elle déclaré, ajoutant que la pollution de l’air était également un problème de santé majeur.

Les stratégies d’adaptation en cours dans les municipalités qui ont fait rapport au CDP comprennent la plantation d’arbres (20 pour cent), la cartographie des inondations (18 pour cent) et l’élaboration de plans de gestion de crise comme des systèmes d’évacuation (14 pour cent).

Les villes étant responsables d’environ 70% des émissions mondiales, le rapport indique que les centres urbains envisagent également des programmes tels que l’augmentation de l’utilisation des énergies renouvelables et l’amélioration des espaces verts, des infrastructures de transport et du recyclage.

Investissement dans le futur

Dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat de 2015, les pays ont convenu de limiter le chauffage mondial à 2 degrés Celsius, avec un objectif moins dommageable de 1,5 degrés Celsius.

Les années qui ont suivi ont été parmi les plus chaudes jamais enregistrées, tandis que de violentes tempêtes, inondations et incendies de forêt ont touché des communautés à travers la planète.

Mais dans certains cas, les villes évoluent également plus rapidement et fixent des objectifs climatiques plus ambitieux que les gouvernements nationaux, selon le CDP.

Le rapport a mis en évidence le comté de Santa Fe aux États-Unis, le Grand Manchester au Royaume-Uni et Penampang en Malaisie – la première ville d’Asie du Sud-Est à déclarer une ambition de zéro net.

Il y a également eu une augmentation marquée du nombre de villes participant au rapport annuel du CDP, avec 812 villes en 2020, contre seulement 48 dans la première étude en 2011.

Wolfrum a déclaré que cela pourrait être dû au fait que les changements climatiques sont de plus en plus visibles.

«Les membres du conseil municipal peuvent maintenant ressentir cela et voir cela», a-t-elle déclaré. «Ils paient déjà des milliards en risques climatiques, et ils voient cela comme une augmentation».

Mais même ceux qui ont des plans climatiques ont du mal à les financer, a constaté le CDP, un quart de toutes les villes citant les insuffisances budgétaires comme un obstacle à l’action.

À l’échelle mondiale, les villes ont déclaré avoir besoin d’au moins 72 milliards de dollars (59 milliards d’euros) pour financer les projets environnementaux prévus, les trois quarts environ se tournant vers le secteur privé pour le financement et l’innovation afin de combler les lacunes.

«En tant qu’investissement dans le futur, les coûts de l’action dépassent largement le coût de l’inaction», a déclaré Wolfrum.

La Banque mondiale affirme que plus les personnes et les actifs sont concentrés dans les centres urbains, plus l’exposition au climat et aux risques de catastrophe est grande.

Les pertes annuelles moyennes mondiales dues aux catastrophes météorologiques et autres dans les villes ont été estimées à environ 314 milliards de dollars en 2015 et la Banque affirme qu’elles devraient passer à 415 milliards de dollars d’ici 2030.

