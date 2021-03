Les villageois ont été intronisés au Grammy Hall of Fame, mais ils ne sont pas contents | 45S

Qu’est-ce qui c’est passé ici? Dans la plupart des cas, quand quelqu’un reconnaît quelque chose que vous avez fait et l’apprécie, vous êtes généralement heureux ou vous ajoutez le geste qu’il a eu avec vous. Dans ce cas, c’est le contraire qui se produit.

Village People, connu dans le monde entier pour sa chanson «YMCA», a été intronisé au Grammy Hall of Fame., précisément à cause de ce simple. Cependant, cela n’a pas été vu de bon œil par le fondateur du groupe, Victor Willis, qui n’a pas hésité à commenter cet événement.

Comme l’a déclaré l’artiste pour TMZ, l’actuel président des Grammys, Harvey Manson, diminue les intégrations à ce temple de la renommée parce qu’il est « déficient » et « L’académie d’enregistrement ne prend pas cela au sérieux ». Cela indique également que ces nominations ne sont pas mentionnées lors de la cérémonie de remise des prix principale, elles passent donc inaperçues.

De plus, il souligne que « YMCA » a été inclus dans le Hall of Fame des Grammy parce que cette reconnaissance est pour les singles ou les albums, pas pour les artistes ou les groupes.

Les Grammys ne sont pas sans controverse. Abel Tesfaye, nom original de The Weeknd, a indiqué qu’il ne souhaitait pas être nominé pour le prix, et dit même qu’il ne présentera à l’avenir aucune de ses œuvres appartenant à son label. « En raison de comités secrets, je ne permettrai plus à mon label d’envoyer ma musique aux Grammys », a-t-il déclaré.