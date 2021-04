Les Vikings ont sculpté un énorme bateau dans cette grotte volcanique pour conjurer l’apocalypse

Les archéologues ont découvert les restes d’artefacts rares du Moyen-Orient dans une grotte islandaise que le Vikings associé à Ragnarök, un événement de la fin des temps dans lequel les dieux seraient tués et le monde englouti dans les flammes.

La grotte est située près d’un volcan qui a éclaté il y a près de 1100 ans. Au moment de cette éruption, les Vikings avaient récemment colonisé l’Islande. «Les impacts de cette éruption ont dû être troublants, posant des défis existentiels pour les colons islandais nouvellement arrivés», a écrit une équipe de chercheurs dans un article publié récemment dans le Journal of Archaeological Science .

Les travaux archéologiques montrent qu’après le refroidissement de la lave, les Vikings sont entrés dans la grotte et ont construit une structure en forme de bateau faite de roches. Au sein de cette structure, les Vikings auraient brûlé des os d’animaux, y compris ceux de moutons, chèvres, bovins, les chevaux et les porcs, à des températures élevées en guise de sacrifice. Cela peut avoir été fait dans le but d’éviter Ragnarok.

En rapport: Combattants féroces: 7 secrets des marins vikings

Près de la structure, les archéologues ont découvert 63 perles, dont trois venaient d’Irak, a déclaré Kevin Smith, directeur adjoint et conservateur en chef du musée d’anthropologie Haffenreffer de l’Université Brown, qui dirige l’équipe de fouille de la grotte. L’équipe a également trouvé des restes d’orpiment, un minéral de l’est de la Turquie, près de la structure en pierre. Ce minéral était utilisé à l’époque pour décorer des objets, mais très peu d’exemples ont été trouvés en Scandinavie. « Le trouver à l’intérieur de cette grotte a été un grand choc », a déclaré Smith.

Les documents historiques indiquent que les Vikings ont associé la grotte à Surtr, un géant de la mythologie nordique qui allait finalement provoquer la série d’événements connus sous le nom de Ragnarök. Selon la mythologie viking, « le monde se terminerait lorsque Surtr, un élémentaire présent à la création du monde, tuerait le dernier des dieux dans la bataille de Ragnarök et engloutirait ensuite le monde en flammes », a écrit l’équipe dans le journal.

L’entrée de la grotte associée à Ragnarök est visible ici. À l’intérieur, plusieurs biens rares et exotiques ont été trouvés par des archéologues. (Crédit d’image: Kevin Smith)

Mystère de la grotte

Les archéologues ne savent pas pourquoi des biens aussi rares provenant d’aussi loin que le Moyen-Orient ont été laissés dans la grotte. Les Vikings ont voyagé jusqu’au Moyen-Orient et ces marchandises ont pu se rendre en Islande par des routes commerciales.

Mais une possibilité est qu’ils étaient destinés à apaiser Surtr, dans l’espoir qu’il s’abstiendrait de détruire le monde. Une autre possibilité est que les marchandises étaient destinées à renforcer Freyr, un dieu de la fertilité viking qui a combattu Surtr.

En rapport: Photos: avant-postes vikings éventuellement trouvés au Canada

Dans l’histoire de Ragnarök, Freyr meurt en combattant Surtr et est incapable d’arrêter la fin du monde. La présence de nombreux os d’animaux – les animaux faisant partie d’un paysage fertile étant donné qu’ils se reproduisent – soutient l’idée que les objets ont été placés dans la grotte pour renforcer Freyr dans l’espoir qu’il puisse vaincre Surtr et arrêter Ragnarök, a déclaré Smith.

Se convertir au christianisme

Les Islandais se sont convertis au christianisme il y a environ 1000 ans, et peu de temps après, ils ont cessé de déposer des objets dans la grotte. Les derniers objets placés dans la structure en pierre en forme de bateau comprenaient un « ensemble de poids à l’échelle avec un en forme de croix chrétienne », a écrit l’équipe.

Cependant, même lorsque le peuple islandais a adopté le christianisme, il a toujours associé la grotte à la fin du monde. Une tradition islandaise considère la grotte comme « l’endroit où Satan émergerait le jour du jugement dernier », a écrit l’équipe.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.