Les vieilles premières réactions arrivent, M. Night Shyamalan a-t-il fait un chef-d’œuvre d’horreur?

Ce n’est un secret pour personne que M. Night Shyamalan a peaufiné la fin de son nouveau film Vieille jusqu’au mois dernier, ce qui se passe plutôt bien lorsque le film doit sortir en grand public à partir de ce vendredi. Les critiques viennent de commencer à exprimer leur point de vue sur le thriller surnaturel, qui voit une famille découvrir une plage qui les fait vieillir si rapidement que leur vie se termine en une journée. La question est donc : comment le film s’est-il passé avec ceux qui l’ont vu en premier ?

Eh bien, il semblerait que M. Night Shyamalan peut avoir un autre coup sur les mains car en général, le mot qui ressort des premières critiques est que c’est l’un de ses meilleurs films de ces dernières années, et en plus d’être un mélange accompli d’horreur et de drame, il peut aussi avez-vous vérifier vous-même pour de nouvelles rides plus souvent. Voici quelques réactions au film.

Sean O’Connell de CinemaBlend a déclaré : « M. Night Shyamalan devient si créatif avec VIEILLE. Son travail de caméra est exaltant, avec certaines des techniques de réalisation de films les plus audacieuses et agressives que j’ai vues de lui. Les visuels sont un peu plus forts que l’histoire, mais bon sang, Thomasin McKenzie continue d’étonner. il vole comme une chauve-souris hors de l’enfer. Alors que le film démarre lentement et maladroitement, il finit par devenir une horreur corporelle qui s’harmonise avec succès avec le drame familial émotionnel. Plaisir d’été absolu de M. Night Shyamalan. »

Germain Lussier de Gizmodo a suggéré qu’il s’agissait du meilleur effort du réalisateur depuis plus de deux décennies, citant son meilleur depuis Incassable. Elle a poursuivi en disant: « C’est un thriller intense et implacable fait avec une joie sadique et une émotion surprenante. C’est difficile à regarder et j’ai adoré chaque seconde. » Le membre de Critic’s Choice Fico Cangiano a fait une comparaison avec un certain film sur les requins bien connu pour sa capacité à rendre les gens nerveux à l’idée d’aller à la plage. Il a dit: « Merci @MNightShyamalan! Je n’avais pas eu peur de la plage depuis Jaws, et maintenant #OldTheMovie m’a mis en mode suspense et stress tout le temps. J’ai vraiment apprécié ses prémisses et ses thèmes. Soyez prêt à passer un moment troublant, dingue vacances au paradis. Def vérifier. «

Cela semble dans l’ensemble une bonne première impression globale pour Old, et compte tenu de la dénigrement que certains travaux de Shyamalan ont pris dans les travaux récents, il est temps que nous ayons un très bon film de l’homme qui a livré l’un des plus grands rebondissements du cinéma histoire avec Le sixième sens et a lutté pour l’égaler depuis. La prémisse de Vieille est unique et il semblerait que le fait d’avoir réalisé, coproduit et écrit le film ait peut-être porté ses fruits dans son adaptation lâche du roman graphique, Château de sable. Le casting du film comprend l’ensemble de Gael García Bernal, Thomasin McKenzie, Eliza Scanlen, Alex Wolff, Aaron Pierre, Vicky Krieps, Rufus Sewell et Ken Leung. Vieille arrive dans les cinémas vendredi.

Sujets : Ancien