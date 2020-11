Les victimes ont été fouettées et brûlées

Les hommes ougandais ont été fouettés par des fonctionnaires avant d’être enchaînés et conduits au poste de police, des images dérangeantes. (Capture d’écran via YouTube)

Les LGBT + Ougandais arrêtés sous des accusations douteuses de coronavirus ont révélé les niveaux atroces d’abus auxquels ils ont été confrontés en prison – battus avec des barres de fer, brûlés avec du bois de chauffage et forcés de «confesser» leur identité.

Lors d’entretiens avec Le gardien journal, deux des quelque 20 personnes arrêtées plus tôt cette année dans un refuge LGBT + ont décrit comment l’homophobie apparemment parrainée par le gouvernement a été voilée par des mesures censées freiner le coronavirus.

En effet, en Ouganda, la lutte pour les droits des LGBT + signifie lutter pour la survie, ont-ils déclaré. En mars, la police s’est précipitée sur l’abri, où un maire municipal a canalisé le groupe avant que des agents de sécurité ne l’enchaînent et ne les conduisent vers un poste de police.

«Ils nous ont attachés comme des esclaves et nous ont fait traverser un centre commercial rempli de personnes homophobes», a expliqué Ronald Sssenyonga, un étudiant de 21 ans.

«Certaines personnes nous ont giflés. D’autres nous ont frappés avec des pierres ou tout ce qu’ils pouvaient trouver. Ils ont crié et nous ont condamnés.

Des images déchirantes ont émergé du raid, qui, selon les militants, faisait partie d’une série d’attaques ciblées par les forces de l’ordre contre la communauté.

Après la descente soudaine de la police, dans un refuge géré par l’organisation à but non lucratif Children of the Sun à Kampala, les hommes homosexuels et les femmes trans ont passé près de 50 jours en détention provisoire, sans accès à un avocat pendant les 42 premiers.

Par la suite, une importante organisation locale de défense des droits humains a lancé une action en justice contre les autorités ougandaises, affirmant que le groupe avait subi des tortures «cruelles et inhumaines» en prison.

«Ils pensaient que nous n’étions personne, et nous n’avions personne de notre côté», a déclaré Sssenyonga à propos de son incarcération. «Ils nous ont brûlés avec du bois de chauffage et nous ont forcés à avouer que nous sommes homosexuels.

«Ils ont utilisé des bâtons de taille anormale et des barres de fer [to beat us], et ils ont retourné d’autres prisonniers contre nous.

Les Ougandais LGBT + n’ont «nulle part où aller» après avoir été arrêtés et incités par les autorités à sortir.

Les procureurs n’ont pas inculpé le groupe en vertu des lois anti-LGBT + barbelées du pays. Au lieu de cela, ils ont été accusés d’avoir désobéi à la réglementation des coronavirus sur la distanciation sociale – partie d’un nouveau livre de jeu des autorités autocratiques exploitant la pandémie pour pousser à la hâte des lois autoritaires et persécuter les groupes marginalisés et vulnérables.

Avant que le raid ne mette sa vie en danger, Ssenyonga était un étudiant typique – inquiet pour ses résultats de niveau A et excité de commencer l’université.

«Mais après avoir montré mon visage dans la vidéo, tout le monde sait que je suis gay», a-t-il déclaré.

«J’ai trop honte pour montrer mon visage à l’école. Donc, je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve quand je ne peux même pas aller chercher mes résultats.

Et pour son voisin, Tevin Haris Kifuba, le moral se flétrit également. Travaillant dans un petit magasin de médias, Kifuba a monté des vidéos avant d’être arrêté pendant le raid. La vidéo virale a ruiné toute chance qu’il retourne à son travail ou vive avec sa famille.

«J’ai dû accepter que j’étais gay parce que c’est qui je suis», a-t-il dit Le gardien.

«Cela a brisé le cœur de ma mère. Le village crachait du feu. Avant, je pouvais au moins rentrer chez moi.

«Mais j’ai dû quitter le village, et maintenant je n’ai nulle part où aller.»