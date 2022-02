Les victimes de violence domestique savent que le comportement de Kanye est une escalade avant un acte potentiellement violent

Quand la nouvelle de Kanye achetant une maison en face de Kim est arrivée, je n’y ai honnêtement pas pensé.

Dans le monde actuel de la coparentalité, de nombreux parents qui choisissent de se séparer vivent souvent ensemble dans le but de maintenir un front plus cohérent. Ce n’était pas étrange pour moi. En fait, cela correspondrait à la façon dont les Kardashian ont coparenté avec les pères de leurs enfants.

Je félicite Kanye d’avoir voulu être présent dans la vie de ses enfants, et d’après ce que nous pouvons voir de l’extérieur, il a toujours semblé être un parent présent et impliqué.

C’est là que s’arrêtent les louanges.

Ce que Kanye affiche maintenant est dérangeant et inquiétant.

Bien que je ne spécule sur aucun type de problème de santé mentale, je ne blâmerai pas non plus ses comportements, car la santé mentale n’est pas une excuse pour les abus.

La violence n’implique pas toujours de frapper ou de menacer de frapper quelqu’un.

Les abus se présentent sous de nombreuses formes et le monde est témoin de comportements abusifs en temps réel. Bombarder quelqu’un avec de grands gestes alors qu’il vous demande de le laisser tranquille est une forme de harcèlement. Tenter de saboter la relation d’un ancien partenaire parce que vous voulez qu’il revienne est abusif. Partager publiquement des conversations privées, surtout après qu’ils vous ont demandé de ne pas le faire, est abusif.

Ce n’est pas une histoire d’amour où un gars se rend chez son ex-petite amie en tenant un boombox sur le dessus de sa tête dans le but de montrer à quel point il l’aime. Il s’agit d’une démonstration de violence mentale et émotionnelle dans le but de forcer quelqu’un à reprendre une relation.

Ce n’est pas correct.

Ce n’est pas normal.

Ce n’est pas un divertissement.

C’est un homme qui a des quantités infinies d’argent et d’influence, ce qui lui donne les moyens d’abuser publiquement de son ex-femme devant le monde.

Ce que vous ressentez pour Kim Kardashian ne devrait pas avoir d’importance.

Personne ne mérite d’être abusé.

Personne ne mérite d’être publiquement humilié.

Personne ne mérite d’être traité comme elle est traitée.

Ce à quoi nous pourrions très bien assister, c’est la phase d’escalade avant un acte violent.

Les victimes de violence domestique connaissent bien cette escalade, et cela est probablement non seulement déclenchant pour elles, mais terrifiant.

Si vous avez été victime de violence domestique et que cette manifestation d’abus vous déclenche, je suis désolé.

Je suis vraiment désolé que tu doives revivre ton traumatisme en regardant cela se dérouler.

Je suis vraiment désolé que vous ne vous sentiez pas en sécurité en voyant cela.

Vous valez bien plus et méritez de vous sentir en sécurité chez vous en parcourant vos flux de médias sociaux.

Veuillez vous éloigner d’Internet.

Prends soin de toi s’il te plaît.

Veuillez protéger votre tranquillité et respecter vos limites.

Si vous êtes victime de violence domestique, veuillez appeler le 800-799-7233 ou visiter www.nrcdv.org

Jacalyn Wetzel est assistante sociale clinique de jour et écrit à Stop Yelling Please depuis 2013.

Cet article a été initialement publié sur Facebook. Réimprimé avec la permission de l’auteur.