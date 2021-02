Les prix des vêtements varient de Libre à plus de 397 000 € pour une seule pièce d’équipement. Une fois que les joueurs commencent à atteindre la fin de la partie ou deviennent une présence puissante dans GTA en ligne, ils veulent montrer tout ce qu’ils ont accompli en portant les vêtements les plus chers que l’argent puisse acheter! Vous trouverez que certaines des choses les plus chères sont fixées à un prix qui préfère la fonction à la forme, mais nous avons fait la liste que vous cherchez à trouver!

Les vêtements les plus chers de GTA V

Étant donné que chaque type de vêtements peut avoir une gamme de prix aussi large, nous les avons répertoriés en fonction des types les plus chers. Tous les vêtements les plus chers font partie de l’ensemble Arena War, allant du minimum de 188 400 € au maximum de 397 000 €! Ici, ils sont classés du moins cher au plus cher.

# 5 Costumes d’astronaute

Échelle des prix: 330900 € – 350000 €

330900 € – 350000 € Le moins cher: Costume d’astronaute vert

Costume d’astronaute vert Très cher: Costume d’astronaute blanc

Costume d’astronaute blanc Lieu d’achat: Ponsonby’s

# 4 Bodys

Échelle des prix: 188 400 € – 358 000 €

188 400 € – 358 000 € Le moins cher: Body robot bleu

Body robot bleu Très cher: Body martien vert

Body martien vert Lieu d’achat: Ponsonby’s

# 3 Combinaisons spatiales rétro

Échelle des prix: 357 100 € – 379 000 €

357 100 € – 379 000 € Le moins cher: Combinaison spatiale rétro turquoise

Combinaison spatiale rétro turquoise Très cher: Combinaison spatiale rétro Sessanta Nove

Combinaison spatiale rétro Sessanta Nove Lieu d’achat: Ponsonby’s

Costumes de créature spatiale # 2

Échelle des prix: 371 000 € – 388 200 €

371 000 € – 388 200 € Le moins cher: Costume de créature de l’espace rose et jaune

Costume de créature de l’espace rose et jaune Très cher: Costume de créature de l’espace bleu clair

Costume de créature de l’espace bleu clair Lieu d’achat: Ponsonby’s

Costumes de personnage # 1

Échelle des prix: 288 800 € – 397 000 €

288 800 € – 397 000 € Le moins cher: Combinaison Pogo Space Monkey

Combinaison Pogo Space Monkey Très cher: Combinaison Republican Space Ranger

Combinaison Republican Space Ranger Lieu d’achat: Ponsonby’s

Une note importante sur les vêtements dans le jeu: payer plus ne signifie pas nécessairement que les vêtements sont meilleurs en dehors d’être plus chers. La seule façon appropriée d’ajouter des fonctionnalités ou plus de fonctionnalités est d’acheter des vêtements destinés à des tâches spécifiques ou d’acheter des vêtements qui fonctionnent comme une armure. Cela étant dit, il est toujours amusant de voir quelqu’un courir dans certains de ces costumes hilarants!

