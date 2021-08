Les vestiaires ont des fans hystériques à cause d’un mur de cheveux bizarre

Vestiaires a fait son retour tant attendu sur Channel 4 hier soir et il est clair que le redémarrage n’a pas manqué une étape depuis son apogée au tournant du millénaire, car les téléspectateurs ont été époustouflés par le simple ajout d’un mur de … Cheveu…?!?

Le format de l’émission reste le même que lors de sa diffusion d’origine: deux couples échangent des maisons et aménagent une pièce dans la maison de l’autre, les autres n’ayant aucune idée de ce à quoi ils peuvent s’attendre à leur retour.

Invariablement, les gens semblent assez satisfaits des métamorphoses, mais il y a eu plus que quelques larmes et crises de colère en cours de route.

Crédit : Canal 4

Ce qui aide rarement – même si cela fait souvent de la grande télévision – ce sont les interventions de la designer Laurence Llewelyn-Bowen. Un homme connu pour son goût flamboyant, ses suggestions sont souvent un peu plus farfelues que ne le ferait normalement votre terrasse moyenne à deux chambres ou votre propriétaire jumelé en Grande-Bretagne.

Il était de retour hier soir pour la reprise et il a été rejoint par la nouvelle animatrice Anna Richardson et ses collègues designers Jordan Cluroe et Russell Whitehead.

La troupe s’est rendue à Swansea, où elle a donné à la propriétaire Lisa une section de mur sur laquelle de longs cheveux blonds pendent.

Crédit : Canal 4

Ce n’est pas un regard que nous pensons avoir jamais vu auparavant, et la pauvre Lisa non plus, qui a observé avec incertitude : « Ce n’est pas que je n’aime pas ça

« Je n’aurais jamais pensé à mettre des cheveux sur un… truc. »

Nous ne sommes pas sûrs non plus d’être justes, Lisa. Peut-être sur notre tête ou sur notre corps mais idéalement, ça y pousserait déjà un peu…

Cependant, les téléspectateurs étaient absolument ravis du mur de cheveux et se sont rapidement tournés vers les médias sociaux pour partager leur revers – ou est-il crêpé ? – louer.

« Dieu, je suis tellement content que les vestiaires soient de retour, regardez quel désordre chaotique ce mur de cheveux a été créé », a tweeté une personne.

« Quelqu’un a tué le cousin Itt et l’a fixé au mur », a ajouté un autre, faisant référence au Famille Addamsy personnage qui est fait de cheveux.

Un troisième a écrit : « Regarder le nouveau Cabines d’essayage et ils font un mur de cheveux. C’est incroyable. Affreux. La pire des choses. Je l’aime. »

Quelqu’un d’autre a commenté: « Ahh, c’est bon d’avoir de retour les vestiaires. Un épisode et une pièce ont une balançoire sexuelle et l’autre un mur de cheveux humains. »

Les vestiaires réaménagés dureront six épisodes sur Channel 4 et constituent le premier retour de la série pour l’émission depuis 2003, mettant fin à une série de sept ans animée par Carole Smiley.

Initialement, Davina McCall devait accueillir l’émission de retour aux côtés de Llewelyn-Bowen, mais en raison de conflits d’horaire, sa place a été prise par Richardson.

Cela a un peu retardé le tournage, mais avec la série enfin là, c’est un soulagement de voir qu’elle n’a rien perdu de sa folie. Ne vous attendez pas à ce que nous les invitions de sitôt à trier la décoration de notre salon.

Billet d’or Parklife – LAD02