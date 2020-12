Les verrous de la bibliothèque PS5 me donnent envie de le retourner

Histoire de Noël

Noël est une période merveilleuse pour de nombreuses raisons; tous aussi valables que ceux qui peuvent conduire une personne à les haïr complètement. Les expériences personnelles de nature familiale, sociale et matérielle ont entraîné un serveur dans des limbes inondés de sentiments mitigés, mais beaucoup d’entre vous sont certainement partagés par beaucoup d’entre vous. L’une des émotions les plus remarquables, opportunes et enfantines qui ont caractérisé le Noël de mon enfance a été la déception: de ne pas trouver un membre de la famille occupé assis à table, de ne pas avoir reçu ce cadeau tant demandé, de ne pas pouvoir investir ce temps de vacances gratuit comme on le souhaite. Car, en laissant de côté les expériences les plus mélancoliques et les plus inquiétantes qui ont caractérisé certains de mes hivers, il n’y a rien de plus amer pour un enfant excité que de recevoir une friandise dont il ne veut pas, dont il n’a pas besoin, ou qui ne correspond tout simplement pas complètement à votre attente. Je pense que, à ce jour, j’ai la chance de garder un peu de cette enfance fantasque.

Entre nougats, mantecados et visites de moins en moins fréquentes à la salle de sport, ces derniers jours de l’année, encouragés par le surcoût occasionnel inattendu J’ai envisagé d’acheter un système PlayStation 5, que je n’avais initialement pas l’intention d’acquérir avant le début de la génération.. Il est venu entre mes mains plus tôt que prévu, et depuis lors – alors que j’ai vu comment, en effet, Le sans chemin est l’un des meilleurs titres qui composent le catalogue de la console – j’ai pu découvrir de première main tous ces avantages dont on parle dans les principaux canaux de diffusion: cette réponse haptique et ces déclencheurs adaptatifs qui font Salle de jeux d’Astro dans une véritable expérience de nouvelle génération, oui, mais aussi de sa fantastique rétrocompatibilité avec la PS4 et d’autres améliorations mineures qui la rendent jouer sur PS5 est définitivement un pas en avant. Tout cela est là; Tout cela est vrai et, principalement à cause de sa capacité à surprendre même dans une année comme celle que nous avons vécue, c’est formidable. Mais, sans vouloir décourager les plus intéressés par son achat ou aigrir l’illusion de ceux qui l’ont déjà dans le plus pur style Ebenezer Scrooge, il y a certaines imperfections liées à son interface qui, je crois, méritent d’être soulignées; pas tant à cause des distorsions visuelles qu’ils provoquent, mais à cause des connotations irrespectueuses qu’ils portent sur leur dos.

Pour aller au point (qui touche déjà), je dois admettre que mon principal problème avec l’interface système ne vient pas tellement de la bibliothèque en soi (avec peu de possibilités de filtrage, désordonné et inclassable compte tenu de l’absence de dossiers, entre autres défauts), mais est plus lié aux petits verrous haineux qui en émergent, et qui dans la plupart des cas baignent une écrasante majorité de jeux Quoi on possède y sont montrés. C’était quelque chose qui était déjà très présent sur PS4, et qui sera sûrement familier à tous ceux qui ont essayé, par exemple, de prêter votre compte à un ami, ou d’acheter des demi-jeux avec quelqu’un que vous connaissez. Cependant, presque comme s’il voulait reproduire le reste de ses caractéristiques, PS5 prend cela à un nouveau niveau; à un niveau proche de l’absurde, dans lequel l’interface insiste pour afficher tous les titres dont elle détecte les données enregistrées, mais les bloque visuellement si elles n’ont pas été acquises numériquement. Le résultat? Un collectionneur – ou un simple fan du format physique -, qui aura généralement payé une centaine d’euros de plus pour sa PlayStation 5 avec lecteur, vous trouverez, en transférant vos données de sauvegarde, comment tous les jeux vidéo physiques auxquels vous avez joué sur PS4 apparaîtront définitivement verrouillés dans votre bibliothèque, sans moyen possible de les cacher ou de les éviter.

C’est inesthétique, laid, bien sûr. Mais, tout d’abord, cela me semble quelque chose d’immoral. Qu’est-ce qui conduirait Sony à montrer à ses utilisateurs, ceux qui ont attendu si longtemps, enduré et payé l’une de ses machines nouvelle génération, à les torturer avec la présence de dizaines ou centaines de jeux vidéo bloqués dans leur bibliothèque? Pour leur montrer tous les jours, comme une goutte chinoise, comment ils ne peuvent pas accéder instantanément à toute cette grande et grande collection qu’ils ont parce qu’ils étaient tellement stupides de ne pas l’acquérir numériquement? Je ne sais pas quelles raisons pourraient conduire l’entreprise à prendre une telle décision de conception, mais, bien sûr, le fait que la sélection de l’un de nos jeux physiques non installés dans la bibliothèque nous redirige vers sa page PlayStation Store devrait nous servir comme tous une déclaration d’intention.