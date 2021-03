Les verres teintés sont-ils interdits? Sachez ce que dit la loi

De plus en plus de marques proposent des vitres teintées dans leurs voitures, certaines en standard, d’autres en option. Dans ce cas, et comme ils font partie de l’équipement d’origine du véhicule, les vitres teintées sont homologuées, même si cela n’est pas indiqué sur le livret.

Mais dans les modèles plus anciens, il est encore très courant de recourir à des solutions marché secondaire pour ce type de modification, que ce soit à la recherche d’une plus grande sécurité ou simplement pour une apparence plus exclusive.

Bien qu’il s’agisse d’une pratique relativement courante, il est important de savoir ce que dit la législation en vigueur en la matière avant de passer à ce type de personnalisation, évitant ainsi une éventuelle situation d’irrégularité.

Nous sommes allés découvrir ce que dit la loi portugaise à ce sujet et nous vous disons tout ce que vous devez savoir avant de décider d’assombrir les vitres de votre voiture.

Quels avantages offrent-ils?

Les vitres teintées sont le résultat de l’application d’un film plastique qui augmente la résistance du verre jusqu’à sept fois plus. En tant que tels, ils offrent une plus grande sécurité en cas d’accident, finissant par ne pas tomber en panne si facilement.

Dans les jours de plus grande chaleur et d’exposition continue au soleil, les vitres teintées ont également un impact très positif sur la protection de l’habitacle, réduisant la quantité de lumière solaire atteignant l’intérieur de la voiture.

En plus d’aider à prévenir l’usure de pièces telles que le volant, la console centrale et le tableau de bord (généralement en plastique ou revêtus d’autres matériaux), ils aident également à abaisser la température à l’intérieur du véhicule. De cette manière, elle peut même conduire à une utilisation moins fréquente de la climatisation, en particulier lorsque les températures sont plus douces, ce qui peut également se traduire par une consommation de carburant légèrement inférieure.

C’est aussi une solution souvent associée à une plus grande confidentialité. Ce n’est pas un hasard si les vitres teintées sont très courantes dans les pays où le taux de criminalité est plus élevé, car elles rendent difficile la vue à l’intérieur de la voiture et dans les voitures de célébrités, qui cherchent une barrière supplémentaire à la vie privée.

La vérité est que, la plupart du temps, la décision d’assombrir les vitres de la voiture est uniquement liée au facteur esthétique, car il s’agit d’une solution qui contribue à renforcer l’exclusivité et l’image sportive de toute voiture.

Que dit la loi?

Selon Décret-loi n ° 193/2009, du 17 août, il est possible d’assombrir les vitres de tout véhicule, à condition que certains locaux définis par la loi soient respectés.

Pour que le changement soit légal, il est nécessaire que la procédure soit effectuée par une entreprise qui dispose d’un certificat d’application et que le changement soit approuvé par l’Institut de la mobilité et des transports (IMT).

En plus de cela, il est toujours nécessaire que les films appliqués soient approuvés, respectent le facteur de transmission lumineuse défini par la loi et aient passé une liste de tests de test. Les conditions de publication doivent également être respectées.

Mais allons-y par parties. Concernant le facteur de transmission, et selon le Article 24 du Décret-loi n ° 193/2009 du 17 août, le facteur de transmission lumineuse ne peut être inférieur à 75% pour le pare-brise et 70% pour les autres vitres autres que le pare-brise, devant le montant B. Quant aux vitres arrière, il n’y a pas de limitation d’opacité des films.

Quant aux tests, «les échantillons de verre doivent être soumis au test de fragmentation et à test de résistance au feu, conformément aux dispositions du Règlement n ° 43 de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe », comme spécifié dans Article 16 du décret-loi n ° 392/2007.

On peut également lire qu ‘ »un essai de mesure doit être effectué en fonction du facteur de transmission entre les essais à effectuer sur les échantillons de verre, afin de pouvoir déterminer quel groupe de catégories correspond à la marque nationale d’homologation ».

Enfin, et en ce qui concerne la présentation, la loi stipule que la présentation de films foncés sur les voitures particulières et les marchandises satisfaisant aux tests visés est autorisée, à condition qu’elles soient approuvées.

Comment approuver les films foncés?

Selon l’article Article 21 du décret-loi n ° 392/2007 du 27 décembre, « Les films doivent porter une marque d’homologation, à définir par arrêté du président de l’Institut de la mobilité et des transports terrestres, IP » et doivent être « clairement lisibles et indélébiles lorsque le film est apposé sur le verre ».

Les types de films qui respectent toutes les exigences ci-dessus reçoivent une approbation nationale qui est valable pour une période de cinq ans à compter de la date de la subvention respective, et toutes les approbations accordées par d’autres États membres sont considérées comme équivalentes à l’approbation nationale (UE), à condition qu’elles sont valides.

En plus de tout cela, et comme expliqué à l’article 115 du code de la route, il est important de rappeler que la transformation des caractéristiques du véhicule nécessite son inscription dans le certificat d’immatriculation, après agrément en inspection extraordinaire en centre de catégorie B. frais de 150 euros.

Vous pouvez consulter la liste IMT qui précise quels films sont reconnus comme homologués.