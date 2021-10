Les ventes mondiales de Monster Hunter atteignent 20 millions

Le jeu le plus vendu de Capcom continue d’être un mastodonte absolu. Monster Hunter World a maintenant expédié et vendu plus de 20 millions d’exemplaires, ce qui est très, très impressionnant. En août 2020, l’éditeur japonais a révélé que Monster Hunter avait atteint 16 millions d’unités vendues, le jeu a donc réussi 4 millions de ventes supplémentaires en un peu plus d’un an.

Dans un communiqué officiel, Capcom réitère l’importance des ventes numériques, ainsi que le lancement mondial de Monster Hunter: World : « Ces dernières années, la promotion des ventes numériques par Capcom lui a permis de réaliser des ventes mondiales à long terme pour ses principaux titres. Avec le janvier 2018 sortie de Monster Hunter: World en particulier, Capcom a pu propulser la série Monster Hunter au statut de marque mondiale avec un premier lancement simultané mondial de la série couplé à des activités promotionnelles internationales, faisant du jeu le titre le plus vendu de tous les temps de Capcom dans un mois après sa sortie et récompensé par des prix dans le monde entier. »

Monster Hunter World restera longtemps dans les mémoires comme un superbe RPG d’action, ainsi qu’un énorme succès pour Capcom. En termes simples, nous avons hâte de voir la suite de la série sur les consoles PlayStation.