Les ventes de Resident Evil Village sur Steam battent des records

Dating Lady Dimitrescu montre dans les ventes Resident Evil Village sur Steam. C’est déjà le best-seller de Capcom.

Resident Evil Village est maintenant disponible, et on voit que Lady Dimitrescu et sa compagnie suscitent de vraies passions parmi les fans d’horreur. Non seulement le jeu a battu le record des joueurs de la série sur PC, mais le Ventes Resident Evil Village sur Steam ils ont battu des records.

De plus, après un premier week-end en magasin, Resident Evil 8 se hisse comme le jeu le plus vendu du moment sur Steam. Comme indiqué dans la liste des meilleurs vendeurs de Steam au moment de la rédaction de cette nouvelle. On se souvient qu’il s’agit d’une liste dynamique, mise à jour périodiquement avec les jeux qui réussissent dans le magasin.

De retour sur le sujet de l’actualité, Resident Evil 8: Village est actuellement un best-seller sur Steam. De plus, le deuxième jeu le plus vendu … Et bien, c’est aussi Resident Evil 8. Et bien, pour être plus précis, la deuxième place de la liste est occupée par le pack Resident Evil 7 et 8 ensemble, et si on y va jusqu’à la sixième position, nous sommes également avec l’édition Village Deluxe. En d’autres termes, sur les six jeux les plus vendus actuellement sur Steam, trois sont Resident Evil 8.

Comme vous pouvez l’imaginer, dans la base de données externe SteamDB, ils classent Resident Evil 8 comme le jeu le plus vendu de la semaine dernière dans le magasin Valve. Un jeu qui, après avoir battu le record des utilisateurs de la saga lors de sa première vendredi dernier, a continué d’augmenter ses effectifs jusqu’à atteindre un pic de 106 361 joueurs simultanés samedi.

La sortie de Resident Evil 8: Village n’est que le coup d’envoi du nouvel exercice de Capcom. La société d’Osaka a battu son record de bénéfices pour la quatrième année consécutive et espère encore améliorer ses chiffres dans la période actuelle, d’avril 2021 à mars 2022, ce qui signifie qu’elle prépare tout grand lancement pour la fin de la an?

Pour le moment, cet été, les sorties de Monster Hunter Stories 2 et The Great Ace Attorney Chronicles sont attendues. De même, Monster Hunter Rise continue non seulement de bien se vendre, mais il recevra une édition PC en 2022. Mais, en attendant ces projets, vous pouvez être emporté par la peur avec notre analyse de Resident Evil 8: Village.