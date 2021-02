Les ventes de musique de Daft Punk montent en flèche après la scission

Les ventes de musique de Daft punk ont explosé de façon spectaculaire après l’annonce de la séparation du duo.

Le groupe pionnier de musique électronique Les Français ont confirmé leur séparation lundi dernier après avoir passé 28 ans ensemble.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Daft Punk confirme sa séparation après 28 ans

Tel que rapporté par le magazine Pierre roulante, les reproductions de la musique de Daft punk ont augmenté de 500% par rapport au dimanche précédant leur séparation, tandis que les ventes ont augmenté de 1335% et les ventes numériques de 2650%

Le deuxième album studio de Daft punk, ‘Découverte’ était le plus populaire parmi le public, avec des sujets comme, ‘Encore une fois’, ‘Amour numérique’ Oui ‘Plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort’.







Le acclamé LP du 2001 a été reproduit plus de 1,5 million de fois lundi dernier, soit une augmentation de 429% par rapport à la veille, tandis que les ventes numériques de ‘Découverte’ augmenté de 8 000%.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Daft Punk a un nouvel album de remix

Les chansons les plus écoutées de Daft punk lundi, ils étaient, « Soyez chanceux », « Encore une fois », « Plus difficile, meilleur, plus rapide, plus fort », « Autour du monde » et sa collaboration avec Julian Casablancas, ‘Coup de foudre’.

Spotify ont également signalé que plus de 459000 personnes avaient joué de la musique Daft punk pour la première fois sur la plateforme le jour où le groupe a annoncé sa séparation.