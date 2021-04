Les ventes de la série Nioh ont diminué de cinq millions d’unités

paco rabanne 1 Million d'Eau de Toilette -

1 MILLION de Paco Rabanne le parfum masculin du succès. Il vise l'or parce que la décadence est excitante. Un parfum addictif et puissant qui commence frais et se transforme lentement en un accord de cuir épicé. Une alchimie accrocheuse pour une séduction totale. L'Eau de Toilette des hommes audacieux et audacieux. Ils aiment une élégance provocante et sexy. L'odeur d'un gentleman. Notes de tête : Mandarine sanguine et menthe poivrée Notes de cœur : Absolu de rose et cannelle Notes de fond : Accord cuir & ambre