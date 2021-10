Les ventes de la console PS5 atteignent 13,4 millions après une solide période au deuxième trimestre

Sony a enregistré sa plus forte source de revenus au deuxième trimestre dans le cadre d’un nouveau rapport fiscal trimestriel, générant 5,86 milliards de dollars de revenus et 0,751 milliard de dollars de bénéfices de juillet à septembre de cette année. Quant à la façon dont cela se traduit sur PlayStation 5, le système a vendu 3,3 millions d’unités au cours du deuxième trimestre, portant les ventes totales à 13,4 millions en septembre 2021. Le trimestre était également le deuxième plus fort de Sony en dehors d’une fenêtre de vacances.

Ailleurs, la PS4 a déplacé 200 000 unités, ce qui est une baisse significative mais compréhensible après 1,5 million de consoles vendues au cours du même trimestre de l’année dernière. À ce jour, la PS4 en a vendu 116,6 millions. Ailleurs, les abonnés PS Plus sont revenus à 47,2 millions après une perte de 1,3 million de membres au premier trimestre 2021. 900 000 autres abonnés introduits au deuxième trimestre voient le retour total à la normalité. Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels est cependant à nouveau en baisse, arrondissant à 104 millions.

Alors que Sony continue de battre des records de revenus et de vendre plus de systèmes PS5 que n’importe laquelle de ses consoles précédentes à ce stade de sa durée de vie, vous devez vous demander où en serait la société avec les ventes si l’offre pouvait correspondre à la demande. Sony a continué à dire qu’il travaillait dur pour répondre à la demande, mais il faudra peut-être encore un certain temps avant qu’une PS5 ne soit facilement disponible.