Les ventes de fourgonnettes blanches à enfiler ont explosé de près de 8 000 % depuis la sortie du jeu Squid

Il n’y a pas à nier Jeu de calmar restera dans l’histoire comme l’une des plus grandes émissions de télévision de Netflix.

Cela a déclenché des millions de mèmes, de blagues et de gros titres, et il semble que certaines parties du programme provoquent une influence dans le monde réel.

Si vous n’avez pas vu l’émission, il s’agit d’un groupe de citoyens coréens soigneusement sélectionnés et criblés de dettes qui sont contraints à un horrible jeu de vie ou de mort.

Les 456 candidats ont été choisis parce qu’ils doivent tous beaucoup d’argent aux gens et ont pris de mauvaises décisions dans la vie. Cependant, s’ils sont capables de terminer six jeux d’enfance coréens classiques (avec une touche mortelle), ils gagneront des millions de dollars et pourront vivre une nouvelle vie.