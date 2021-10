Les ventes de fourgonnettes blanches à enfiler ont explosé de près de 8 000 % depuis la sortie de la serie Squid game 

Il n’y a pas à nier Squid game restera dans l’histoire comme l’une des plus grandes émissions de télévision de Netflix.

Cela a déclenché des millions de mèmes, de blagues et de gros titres, et il semble que certaines parties du programme provoquent une influence dans le monde réel.

Si vous n’avez pas vu l’émission, il s’agit d’un groupe de citoyens coréens soigneusement sélectionnés et criblés de dettes qui sont contraints à un horrible jeu de vie ou de mort.

Cependant, s’ils sont capables de terminer six jeux d’enfance coréens classiques (avec une touche mortelle), ils gagneront des millions de dollars et pourront vivre une nouvelle vie.

Les 456 candidats ont été choisis parce qu’ils doivent tous beaucoup d’argent aux gens et ont pris de mauvaises décisions dans la vie.

Toutes les personnes impliquées dans le jeu se réveillent dans un nouvel environnement effrayant vêtues de survêtements verts et, vous l’aurez deviné, de chaussures à enfiler blanches qui ressemblent beaucoup à des Vans.

Fait intéressant, en plus de l’augmentation considérable du nombre de personnes à la recherche de la chaussure emblématique, Lyst a noté qu’il y avait eu une augmentation de 62% du nombre de recherches de combinaisons rouges, qui est la tenue que les gardes doivent porter.

En raison de sa grande popularité, les détaillants profitent de Squid game déguisements et marchandises pour Halloween. Du Player 067 au Frontman, voici quelques-uns des meilleurs sur Amazon.

Ce survêtement Player 067 est le best-seller numéro un sur Amazon. Pour 33,99 €, vous obtenez le pantalon, le t-shirt et la veste qui ressemblent exactement à celui que l’actrice HoYuen Jung porte dans la série.

Il existe également des survêtements Player 001, Player 456 et Player 218 disponibles au même prix.

L’ensemble comprend un t-shirt, un pantalon et une veste et vous pouvez choisir entre le logo carré, triangle ou cercle sur votre t-shirt et votre veste.