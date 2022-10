Les ventes de costumes du capitaine Jack Sparrow voient un pic massif pour Halloween

Attendez-vous à voir beaucoup de Capitaine Jack Sparrows pour Halloween cette année. Ces jours-ci, Johnny Depp semble être toujours aussi populaire après une grande victoire sur Amber Heard lors de son procès en diffamation très médiatisé. Avec un jury d’accord avec l’affirmation de Depp selon laquelle Heard avait fabriqué ses allégations de violence domestique, la carrière de l’acteur assiégé est de retour sur la bonne voie avec son prochain rôle principal déjà défini pour le film français Jeanne du Barry.





Pendant ce temps, l’attention renouvelée sur Depp a ravivé les efforts des fans pour que l’acteur revienne en tant que capitaine Jack Sparrow dans un autre pirates des Caraïbes suite. Selon TMZ, ce regain de popularité pour le pirate fictif a également entraîné une forte augmentation de la demande de costumes de Jack Sparrow. Les détaillants de costumes ont des clients qui brûlent leur stock de pirates des Caraïbes costumes, le site Web HalloweenCostumes.com notant une augmentation de 90% des ventes pour la saison d’Halloween de cette année. Même avec une version de base pour environ 90 € et un costume de luxe se rapprochant de 300 €, le détaillant a vendu plus de 85 % de ses tenues Jack Sparrow.

Pendant ce temps, des costumes faits pour des films plus actuels comme Hocus Pocus 2 et Top Gun : Maverick ne se vendent pas aussi bien que les costumes du Capitaine Jack Sparrow. Ceci malgré le fait que le dernier film de cette série, Pirates des Caraïbes : Les hommes morts ne racontent pas d’histoires, est sorti il ​​y a cinq ans. Il y a eu des rumeurs d’un redémarrage mettant en vedette Margot Robbie dans le rôle principal, mais de nombreux fans ont exigé de voir le retour de Jack Sparrow, surtout maintenant que son nom a été effacé aux yeux de beaucoup en raison du verdict du procès en diffamation.





Johnny Depp voudrait-il même revenir dans Pirates des Caraïbes ?

Il est toujours possible que Disney fasse marche arrière en évinçant Johnny Depp de la pirates des Caraïbes franchise, mais le problème, c’est que c’est peut-être trop peu, trop tard. L’acteur a témoigné lors du procès qu’il s’était senti « trahi » par Disney qui l’avait renvoyé, se sentant blessé au point qu’il ne sentait pas qu’il pourrait jamais revenir en arrière et faire un autre film avec eux. Pour démontrer ce point, Depp a maintenu ses commentaires selon lesquels il ne reprendrait pas ce rôle même si Disney lui offrait 300 millions de dollars et un million d’alpagas.

« Mon sentiment était que ces personnages devraient pouvoir avoir leur propre au revoir, pour ainsi dire », a déclaré Depp. « Une franchise ne peut durer qu’un temps et il y a un moyen de mettre fin à une franchise comme celle-là et j’ai pensé que les personnages méritaient de s’en sortir, de terminer la franchise sur une très bonne note. J’avais prévu de continuer jusqu’à ce qu’il soit temps arrêter. »

Cependant, avec les fans qui font pression pour un retour, Depp pourrait bien changer d’avis. Dans tous les cas, la légende du capitaine Jack Sparrow vivra avec ses fans, comme nous le verrons apparemment tout autour de nous à Halloween.