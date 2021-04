Les ventes de consoles PS5 atteignent 7,8 millions, battant le record de PS4

La console PlayStation 5 de Sony s’est vendue à 7,8 millions d’unités au 31 mars 2021, ce qui signifie qu’elle a battu le précédent record de ventes de matériel de la PS4 au cours du premier exercice fiscal d’une console sur le marché. Il a réussi à vendre 7,6 millions de systèmes aux consommateurs au cours de la même période. La demande pour la console est à un niveau record depuis plusieurs mois maintenant, se traduisant par 3,3 millions d’unités expédiées au cours du seul trimestre précédent. Et c’est pendant une pandémie mondiale combinée à une pénurie de composants clés. Des résultats incroyablement impressionnants.

Pour le fabricant de matériel, cela se traduit par un nouveau record de chiffre d’affaires dans l’industrie. Sony a une fois de plus battu le record qu’il a établi avec un chiffre d’affaires de 25,04 milliards de dollars au cours de l’exercice 2020, ce qui n’est que la deuxième fois qu’il parvient à franchir la barre des 20 milliards de dollars. PlayStation elle-même a ensuite enregistré des bénéfices de 3,23 milliards de dollars sur l’exercice, ce qui en fait la partie la plus rentable de l’entreprise depuis l’exercice 2018.

Quant à la PS4, elle a vendu 5,8 millions d’unités supplémentaires, portant ses ventes totales à 115,9 millions au 31 mars 2021. Cela s’est traduit par 338,9 millions de jeux PS5 et PS4 vendus au cours de l’exercice 2020, dont 58,4 millions publiés par Sony. Pour le quatrième trimestre, 79% des ventes concernaient les versions numériques, ce qui s’est traduit par les plus gros revenus jamais enregistrés par le PS Store. Il a généré plus de 13,71 milliards de dollars.

Sony doit sûrement être fier de ces résultats impressionnants pour les six premiers mois de commercialisation de la console, mais continuera à se demander ce qui aurait pu être si les contraintes d’approvisionnement n’avaient pas été une chose. Êtes-vous actuellement l’un des 7,8 millions de propriétaires de PS5? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.