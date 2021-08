Les ventes de consoles PS4 fléchissent à un peu plus de 116 millions

La PlayStation 4 a eu son temps au soleil maintenant que Sony concentre ses efforts de fabrication sur le nouveau matériel de l’entreprise, ce qui signifie que la technologie de dernière génération est en quelque sorte en train de boiter vers des jalons de vente au lieu de pousser pour un tiret de dernière minute. La société a enregistré aujourd’hui ses résultats pour le premier trimestre de l’exercice 2021, et la PS4 a réussi à vendre 500 000 unités. Cela porte ses ventes à vie à 116,4 millions.

Comparée aux autres consoles de la liste des meilleures ventes, la PS4 est encore loin d’atteindre les sommets de la PS2. Il s’est vendu à plus de 150 millions d’unités, suivi de près par la Nintendo DS. Ensuite, les consoles portables Game Boy et Game Boy Color prennent le bronze. La PS4 occupe actuellement la quatrième position, ce dont Sony doit sûrement être assez enthousiasmé. Compte tenu du défi auquel Sony a été confronté en fabriquant suffisamment de systèmes PS5 pour répondre à la demande, nous ne pouvons pas imaginer que produire plus de consoles PS4 soit une priorité très élevée.

Quant à la PS5, nous savions déjà qu’elle avait atteint le cap des 10 millions au 18 juillet 2021, ce qui en fait la console PlayStation la plus vendue de tous les temps. Depuis lors, l’entreprise a vendu 100 000 unités supplémentaires, portant le total actuel à 10,1 millions.