Les ventes de billets pour Chris Rock ont ​​explosé après avoir été giflé aux Oscars

Les ventes de la tournée de stand-up de Chris Rock ont ​​grimpé en flèche après que le comédien a été giflé par Will Smith aux Oscars dimanche soir, selon un détaillant.

L’incident dramatique sur scène a vu Smith se précipiter vers Rock et le gifler au visage, à la grande surprise de tout le monde dans la salle. C’est venu après que Rock ait fait une blague sur la tête rasée de Jada Pinkett Smith, qui est le résultat d’une alopécie.

Le moment inattendu a depuis provoqué un grand débat en ligne, beaucoup critiquant le coup bas de Rock contre Pinkett Smith, et d’autres affirmant que Smith n’aurait jamais dû rendre les choses physiques.

Mais un site Web de billetterie a révélé qu’il avait vendu plus de billets pour la prochaine tournée de Rock à la suite de la prise de bec qu’au cours du mois dernier.

La tournée de Rock a été annoncée le mois dernier, avec une promesse de nouveau matériel « très drôle » alors qu’elle démarre avec une étape nord-américaine de 38 dates – commençant à Atlantic City, New Jersey, en avril.

La star a écrit sur Instagram : « Ego Death World Tour 2022 tout nouveau matériel introspectif très personnel et très drôle. J’ai hâte de vous montrer. Le lien pour les billets est dans ma bio.

Selon le site de vente de billets TickPick, les ventes se déroulent très bien, la société ayant tweeté lundi : « Nous avons vendu plus de billets pour voir Chris Rock du jour au lendemain que nous n’en avons fait au cours du mois dernier combiné. »

La star s’est également rendue sur Instagram pour s’excuser directement auprès de Rock après l’incident. « La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice », a-t-il écrit.

« Mon comportement aux Oscars hier soir était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du travail, mais une blague sur l’état de santé de Jada était trop lourde à supporter pour moi et j’ai réagi émotionnellement.

« Je voudrais vous présenter publiquement mes excuses, Chris. J’étais hors de propos et j’avais tort. Je suis gêné et mes actions n’étaient pas révélatrices de l’homme que je veux être. Il n’y a pas de place pour la violence dans un monde d’amour et gentillesse. »