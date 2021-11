« Les Vengeurs de Marvel" révèle un premier aperçu de Spider-Man dans le jeu

L’attente est presque terminée pour les utilisateurs de PlayStation 4 et 5 de « Marvel’s Avengers », puisque le titre développé par Crystal Dynamics et Square Enix présentera enfin le DLC exclusif pour consoles Sony de Spider-Man, l’un des personnages les plus populaires de chez l’univers Marvel Comics.

Les développeurs du jeu ont également présenté certaines des différentes tenues que Peter Parker présentera dans le jeu, en plus des différences que le personnage aura par rapport aux opérations précédentes qui ont été ajoutées au jeu, tout cela pendant que nous regardons Spider- L’homme en pleine action pendant le jeu.

L’arrivée de Spider-Man sur les consoles de la génération actuelle a été marquée par l’excellent travail qu’Insomniac Games a fait avec ses mécanismes de jeu lors du transfert de son swing de toile d’araignée au contrôle des consoles Sony, il sera donc intéressant de voir comment cela se traduit au travail de Crystal Dynamics, qui ont réussi à soulever ce titre après la perception irrégulière du jeu lors de son lancement.

Les informations précédentes présentées par l’équipe derrière « Marvel’s Avengers » ont indiqué que le nouveau DLC Spider-Man introduira le personnage au milieu d’une opération pour révéler les plans d’AIM pour acquérir une nouvelle technologie qui rendra les synthoïdes imparables, il doit donc aller à les Vengeurs à l’aide, aux prises avec ses difficultés dans le travail d’équipe.

“Marvel’s Avengers” cuenta con la llegada del héroe arácnido a las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5 programada para el día 30 de noviembre, siendo su más reciente adquisición desde la llegada del DLC centrado en Black Panther, el cual llegó a los jugadores el pasado mois d’août. Le jeu est également disponible sur X-box One et X/S Series, ainsi que sur PC et Google Stadia.