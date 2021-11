Les véhicules hybrides ne sont pas aussi écologiques qu’on le prétend, avertissent les écologistes alors que les ventes de VHE augmentent en Europe

Atelier de Morphée Matelas 90x150 en mousse et bambou 10cm

A lire aussi sur les matelas mousse et bambou Nos matelas en mousse et bambou sont fabriqués à partir de matériaux origine Europe. Cela signifie qu'ils n'ont subi aucun traitement chimique et ne contiennent donc aucun produit nocif pour la santé. Nos matelas sont écologiques, résistants, et naturellement plus sains. Ils répondent ainsi aux normes en vigueur pour la santé et l'environnement : pH neutre Pas de traitement chimique 0% présence de métaux lourds Ce matelas 90x150cm est fabriqué dans le Nord de la France, à Tourcoing. Ils sont élaborés à partir de mousse polyuréthane HR35kg/m3 afin d'offrir à votre enfant tout le confort dont il a besoin. Cette mousse alvéolée propose une suspension idéale pour le dos, grâce à sa structure souple. Les alvéoles s'étirent sous les appuis puis y apporter une résistance proportionnelle et adaptée. Son coutil en fibres de bambou protège la literie contre les acariens et les allergènes. Pour cette raison, nos matelas enfant sont particulièrement recommandés pour les petits souffrant d'asthme ou d'allergies. Caractéristiques du matelas 90 150 en mousse Taille du produit : 90 x 150 Qualité de la housse : Fibre de bambou naturel Qualité de la mousse : HR35 Kg/m3 Confort du matelas : Medium Épaisseur du matelas : 10 cm Origine de fabrication : France Motif de la housse : Photo non contractuelle Emballage : Plastique 150 microns garanti indéchirable Garantie du matelas : 10 ans Besoin d'aide pour choisir, contactez nous au 03.20.26.84.83.