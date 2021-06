Les variantes du coronavirus doivent être nommées en utilisant des lettres grecques, selon l’OMS

Les variantes de coronavirus préoccupantes et les variantes d’intérêt seront désormais nommées à l’aide d’un système similaire à la dénomination des ouragans, dans lequel chaque variante se voit attribuer une lettre de l’alphabet grec, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé Lundi (31 mai).

Par exemple, le coronavirus variante trouvée pour la première fois au Royaume-Uni sera connue sous le nom d’Alpha, selon un communiqué de l’OMS . Cette nouvelle étiquette ne remplace pas le nom scientifique de la variante, B.1.1.7, mais peut maintenant servir d’alternative facile à prononcer à ce fouillis de lettres et de chiffres.

De même, le B.1.351 une variante identifié pour la première fois en Afrique du Sud s’appellera désormais Beta. La variante P.1 trouvée au Brésil est maintenant Gamma, et le B.1.617.2 découvert en Inde est Delta. L’ordre des lettres n’a aucune signification scientifique mais indique l’ordre dans lequel chaque variante a été signalée par l’OMS comme une menace potentielle, Le New York Times a rapporté .

En rapport: 20 des pires épidémies et pandémies de l’histoire

« Bien qu’ils aient leurs avantages, ces noms scientifiques [like B.1.1.7] peuvent être difficiles à dire et à retenir, et sont susceptibles de faire des déclarations erronées « , lit-on dans la déclaration de l’OMS. Les lettres et les chiffres font référence aux relations évolutives entre les différentes variantes, chaque caractère représentant un sous-groupe du caractère précédent, Nature rapportée en janvier. Ce système de notation est utile aux scientifiques qui étudient les variantes, mais les noms peuvent être fastidieux dans l’utilisation quotidienne.

« En conséquence, les gens recourent souvent à appeler des variantes par les endroits où elles sont détectées », lit-on dans le communiqué de l’OMS. Cette tendance est visible dans les manchettes des actualités, qui font souvent référence à la variante P.1 sous le nom de soi-disant Variante brésilienne , par exemple, ou à B.1.617.2 en tant que Variante indienne . Ce raccourci de dénomination peut être «stigmatisant et discriminatoire», indique le communiqué.

De plus, ce n’est pas parce qu’une variante a été découverte dans un pays particulier qu’elle est originaire de là-bas, donc ces noms peuvent être trompeurs, a rapporté Nature. Et plusieurs variantes peuvent être découvertes dans le même pays.

Une préoccupation est que lier le nom d’un pays à une variante préoccupante peut générer la stigmatisation et potentiellement dissuader les pays de signaler de nouvelles variantes, Oliver Pybus, biologiste évolutionniste à l’Université d’Oxford qui a co-développé le système de dénomination scientifique qui a conduit à la nom B.1.1.7 étant adopté, dit Nature.

« La dernière chose que nous voulons faire est de dissuader un endroit en particulier de signaler qu’il a une nouvelle variante inquiétante – en fait, nous voulons faire le contraire », a déclaré Pybus.

Gardant ces préoccupations à l’esprit, le groupe de travail de l’OMS sur l’évolution des virus s’est mis à travailler il y a plusieurs mois pour développer un nouveau système de dénomination des variantes, STAT News a rapporté . Le groupe a d’abord essayé de générer des noms de deux, trois et quatre syllabes qui n’étaient pas de vrais mots, mais ceux-ci se sont souvent avérés trop encombrants ou se sont avérés être des noms d’entreprise ou de famille existants, Maria Van Kerkhove, responsable du coronavirus de l’OMS, dit à STAT.

L’équipe a également discuté de nommer les variantes d’après les dieux grecs, ou simplement de numéroter les variantes de manière séquentielle au fur et à mesure qu’elles émergent, mais ils ont finalement opté pour le système de dénomination de l’alphabet grec à la place.

« Ces étiquettes ont été choisies après une large consultation et un examen de nombreux systèmes de dénomination potentiels », selon le communiqué de l’OMS. << L'OMS a réuni un groupe d'experts de partenaires du monde entier pour ce faire, y compris des experts qui font partie des systèmes de dénomination existants, de la nomenclature et virus experts taxonomiques, chercheurs et autorités nationales. « Si à un moment donné l’OMS manque de lettres grecques, un autre système de dénomination similaire sera probablement annoncé pour suivre l’alphabet grec, a déclaré Van Kerkhove à STAT.

Outre les quatre « variantes préoccupantes » – Alpha, Bêta, Gamma et Delta -, l’OMS a identifié et nommé six « variantes d’intérêt », qui font également l’objet d’un suivi attentif, selon une déclaration . Cela comprend les variantes Epsilon (B.1.427 / B.1.429) et Iota (B.1.526) trouvées aux États-Unis en mars 2021, ainsi que d’autres variantes trouvées en Inde, au Brésil et aux Philippines.

Ces variantes d’intérêt portent des mutations qui peuvent affecter la transmissibilité du virus ou la gravité de la maladie qu’il déclenche. Si l’OMS conclut que ces changements génétiques constituent une menace importante pour la santé publique, elle peut recatégoriser les variantes d’intérêt en tant que variantes préoccupantes, et les variantes élevées conserveraient leurs mêmes étiquettes de lettres grecques.

Jusqu’à présent, les lettres grecques Alpha à Kappa ont été attribuées à différentes variantes. Les graphiques de toutes les variantes et leurs nouveaux noms se trouvent sur le Site Web de l’OMS .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.