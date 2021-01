Les Vans se battent en 2020 face à l’invasion des SUV. Jusqu’a quand?

CYRILLUS Manteau lainage double face femme marine taille: L

L - https://www.cyrillus.fr/manteau-lainage-double-face-femme-marine.htm?ProductId=002000471&FiltreCouleur=6399&FiltreTaille=XS - Une superbe qualité de double face avec beaucoup de laine. Aucune couture apparente. Ultra moderne et agréable à porter, le manteau se fait plus souple, plus loose, plus court, plus chaud. Et s'impose au quotidien, pour une silhouette tendance et inspirée. DétailsCol capuche. Fermeture zippée devant, double