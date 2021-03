Les vaccins Pfizer et Moderna COVID-19 sont efficaces à 90% dans une étude «  réelle  »

Deux doses du vaccin Pfizer ou Moderna COVID-19 étaient efficaces à 90% pour prévenir l’infection par le coronavirus qui cause le COVID-19 dans une étude «du monde réel» sur les travailleurs de la santé et de première ligne aux États-Unis.

L’étude, des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), a également révélé qu’une dose unique de l’un ou l’autre vaccin était efficace à 80% pour prévenir les infections par le virus.

Les résultats, publiés lundi 29 mars dans la revue CDC Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité , concordent avec les données des essais cliniques antérieurs sur les vaccins.

« Ces découvertes devraient offrir de l’espoir aux millions d’Américains recevant chaque jour les vaccins COVID-19 et à ceux qui auront l’occasion de retrousser leurs manches et de se faire vacciner dans les semaines à venir », Dr Rochelle Walensky, directrice du CDC, dit dans un communiqué . « Les vaccins autorisés sont l’outil clé qui aidera à mettre fin à cette pandémie dévastatrice. »

La nouvelle étude a analysé les informations de près de 4000 travailleurs de la santé, premiers intervenants et autres travailleurs essentiels dans six États du 14 décembre 2020 au 13 mars 2021. Chaque semaine, les participants ont passé un test COVID-19, qu’ils soient ou non présentait des symptômes.

Au cours de la période d’étude, 75% des participants ont reçu au moins une dose du vaccin Pfizer ou du vaccin Moderna, tous deux Vaccins ARNm .

Dans l’ensemble, il y a eu 161 infections au COVID-19 chez les participants non vaccinés, contre huit infections chez ceux qui ont été partiellement vaccinés, ce qui signifie qu’ils étaient au moins deux semaines après leur premier vaccin. Seules trois personnes complètement vaccinées, ce qui signifie qu’elles étaient au moins deux semaines après leur deuxième injection, ont reçu le COVID-19. (Les chercheurs ont exclu les cas survenus dans les 13 jours suivant la réception de la première ou de la deuxième dose, car il faut environ deux semaines pour que le système immunitaire des personnes réagisse au tir.)

L’analyse des chercheurs a révélé que deux doses du vaccin Pfizer ou Moderna réduisaient le risque d’infection de 90% et qu’une dose unique réduisait le risque d’infection de 80%.

Des essais cliniques antérieurs ont montré des résultats similaires, constatant que deux doses de l’un ou l’autre vaccin à ARNm avaient un taux d’efficacité d’environ 95%. Cependant, ces essais cliniques n’ont examiné que les infections symptomatiques au COVID-19, tandis que la nouvelle étude incluait également des infections asymptomatiques. (Environ 10% des infections dans la nouvelle étude étaient asymptomatiques.)

Les résultats « démontrent que les efforts actuels de vaccination se traduisent par des

avantages préventifs chez les adultes en âge de travailler », ont conclu les auteurs (environ 72% des participants à l’étude étaient âgés de 18 à 49 ans).

Le CDC prévoit de mener plus d’études sur l’efficacité du vaccin COVID-19 dans diverses populations et d’examiner l’efficacité des vaccins pour prévenir non seulement la maladie en général, mais également les visites chez le médecin, les hospitalisations et les décès dus au COVID-19.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.