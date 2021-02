Les vaccins n’avaient qu’un seul grand test en attente, le test du monde réel: nous avons déjà commencé à avoir des résultats et ils sont très bons

Il y a quelques jours à peine, le monde dépassait les 200 millions de doses injectées. Et vu en perspective, dans le groupe de près de 8 000 millions de personnes qui y vivent, cela peut sembler une anecdote. Mais c’est plus que cela: parce que, bien que nous soyons encore loin de parvenir à quelque chose comme l’immunité collective mondiale, 200 millions de doses rapprochent les vaccins du grand test qu’ils doivent encore surmonter: celui de la réalité.

Et, à ce jour, les données dont nous disposons sur les vaccins découlent directement d’essais cliniques qui, aussi réalistes soient-ils, pourraient ne jamais être en mesure de saisir tous les problèmes, les bords et les jonctions qui explosent ensuite dans la vie réelle. Pour cela, Nous attendons depuis des semaines les données que nous recevons des pays qui ont des campagnes de vaccination plus avancées. Maintenant, enfin, nous avons plusieurs cas à analyser.

Ce que nous pouvons attendre des vaccins dans le monde réel

Timo Wagner

La « grande expérience israélienne »: Pendant des mois, nous avons suivi le succès, le déclin et la réémergence subséquente d’Israël comme modèle de succès contre le coronavirus. Cette «résurgence» a beaucoup à voir avec l’efficacité de son programme de vaccination: depuis le 19 décembre, le pays de 9,2 millions d’habitants a réussi à vacciner 31,5% avec les deux doses de Pfizer et 48,9% avec la première.

Pour y parvenir, Israël a conclu un accord controversé avec la société pharmaceutique pour, entre autres, partager les données du pays et lui permettre d’offrir des données « réelles » sur l’efficacité et la sécurité du vaccin avec un degré de détail que les lois sur les données et la vie privée que la plupart des pays ne permettraient pas. De cette façon, Israël a accepté de devenir une sorte de «grande expérience» épidémiologique. Une expérience qui, à la lumière des données préliminaires, s’est plutôt bien passée pour eux.

Quelles sont les données? Selon les données qui ont été rendues publiques par le ministère israélien, et qui nécessitent une analyse beaucoup plus approfondie, deux semaines après avoir reçu le calendrier complet du vaccin Pfizer, une efficacité de 98,9% est observée dans la prévention de la mort. Ce ne sont pas les seules études, un pré-impression dit la semaine dernière de 94% contre les symptômes du COVID-19, 93,5% contre l’hospitalisation et 93% contre la mort.

En fait, dans ce qui (s’il est confirmé) est peut-être la meilleure nouvelle de toutes attendue, selon ces études, le vaccin pourrait avoir une efficacité de 89,4% dans la prévention des infections virales, qu’elles soient symptomatiques ou non. En d’autres termes, la bonne nouvelle que nous attendons depuis des mois – preuve que les vaccinés ne peuvent pas la propager – commence à se matérialiser. Comme je l’ai dit, il est tôt pour le dire, c’est sûr, mais la taille des échantillons (près de deux millions de personnes) nous permet d’être modérément optimistes.

Steven Cornfield

Bien sûr, ce ne sont pas les seuls que nous ayons. De plus, ceux que nous avons sont très intéressants car ils aident à comprendre la complexité de l’analyse et de l’interprétation de chiffres comme celui d’Israël. Malgré les gains d’efficacité «théoriques» que nous avons couverts ces mois-ci, la réalité peut encore nous donner des «surprises».

En Ecosse, sans aller plus loin, ils ont étudié le risque d’hospitalisation du 8 décembre au 15 février (période au cours de laquelle plus d’un million de doses ont été administrées). Les résultats montrent que la première dose de Pfizer réduit le risque d’hospitalisation de 85% (très similaire au chiffre israélien), alors que celle d’AstraZeneca le fait de 94%. En Angleterre, les données sont un peu pires, mais l’approche de la vaccination a été beaucoup plus excentrique et expérimentale.

La lumière au bout du tunnel. Ces derniers jours, le monde n’a cessé de recevoir de bonnes nouvelles alors que, pour la première fois, une baisse mondiale des cas se consolide. Cela ne veut pas dire que les restrictions vont disparaître rapidement, ni que les nouvelles variantes ne peuvent pas nous faire revenir en arrière, mais cela nous permet de sortir des anciennes dynamiques et de regarder la pandémie d’une autre manière: de manière constructive.

Image | Clinique hospitalière