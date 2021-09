Les vaccins et les médicaments ont permis de maîtriser Ebola, selon un scientifique qui a découvert le virus

Jean-Jacques Muyembe a découvert le virus pour la première fois en 1976 en tant qu’épidémiologiste de terrain lorsqu’il a été appelé dans le village de Yambuku au nord de la RDC pour une mystérieuse maladie qui venait d’apparaître.

Sur cette photo prise le dimanche 9 septembre 2018, des agents de santé marchent avec un garçon suspecté d’avoir le virus Ebola dans un centre de traitement Ebola à Beni, dans l’est du Congo. L’épidémie actuelle d’Ebola dans le nord-est du Congo est devenue un terrain d’essai avec un groupe d’aide traitant pour la première fois des victimes confirmées d’Ebola dans des unités individuelles de biosécurité utilisées dans les situations d’urgence impliquant des maladies hautement infectieuses. (AP Photo/Al-hadji Kudra Maliro)

Ebola a été vaincu. Les vaccins et les traitements médicaux ont permis de maîtriser cette maladie mortelle et terrifiante, explique Jean-Jacques Muyembe, le professeur congolais qui a découvert le virus pour la première fois il y a plus de 40 ans.

Le virologue de 79 ans s’exprimait lors d’une cérémonie à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, marquant l’arrivée sur le marché du traitement « Ebanga », approuvé en décembre dernier par la Food and Drug Administration américaine.

Associée à des traitements cliniques plus efficaces, la disponibilité des vaccins permet désormais de contenir la fièvre hémorragique hautement infectieuse qui s’est avérée autrefois presque toujours mortelle.

« Depuis 40 ans, j’ai été témoin et acteur de la lutte contre cette maladie terrifiante et mortelle et je peux dire aujourd’hui : elle est vaincue, elle est évitable et curable », a déclaré Muyembe.

« Je suis le plus heureux des Congolais.

L’Ebanga, un anticorps monoclonal humain qui empêche le virus d’entrer dans une cellule et réduit le risque de mourir, est « la molécule congolaise », comme l’a dit la biologiste américaine Nancy Sullivan, ayant fait des recherches en Amérique avec Muyembe.

Échantillons à mains nues

Muyembe a découvert le virus pour la première fois en 1976 en tant qu’épidémiologiste de terrain lorsqu’il a été appelé dans le village de Yambuku, dans le nord de la RDC, qui s’appelait alors le Zaïre.

Une mystérieuse maladie venait d’apparaître.

Il a prélevé un échantillon sur une religieuse malade, l’a envoyé en Belgique, où le microbiologiste Peter Piot a isolé le virus pour la première fois – et est largement considéré comme l’homme qui a « découvert » la maladie.

Le virus a été nommé Ebola d’après une rivière près de Yambuku.

« A l’époque, j’ai prélevé des échantillons à mains nues, car le sang coulait », a déclaré Muyembe à l’AFP avant la cérémonie dans son laboratoire, équipé de gants, d’une blouse, de bottes et d’une casquette de protection.

Après 1976, la maladie retombe dans l’oubli jusqu’en 1995 lorsqu’une épidémie de « diarrhée rouge » éclate à Kikwit, ville de 400 000 habitants dans l’ouest de la RDC.

Muyembe a essayé de traiter huit patients avec des transfusions de sang d’une personne en convalescence. Sept ont survécu.

Cela lui a donné l’idée d’Ebanga, qui a finalement été testé pour la première fois en 2018.

« Ici, nous faisons le diagnostic », a déclaré le professeur dans son laboratoire. « C’est très important sur le terrain de savoir si un patient est atteint d’Ebola. »

Si la maladie fait son apparition, « on interrompt la chaîne de transmission, on vaccine tous ceux autour d’un cas positif, et on soigne ceux qui sont malades », a-t-il déclaré.

« Si l’épidémie est déclarée à temps, elle peut être terminée en une semaine », a ajouté le virologue, qui dirige l’Institut national de recherche biomédicale de la RDC et coordonne également la lutte contre le COVID-19. à la campagne.

Depuis son apparition, Ebola a tué plus de 15 000 personnes.

Les principaux symptômes sont une température, des vomissements, des saignements et des diarrhées.

La plus grande épidémie a frappé l’Afrique de l’Ouest entre 2013 et 2016, tuant 11 000 personnes.

La RDC a quant à elle connu sa 12ème épidémie cette année, qui a duré trois mois.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂