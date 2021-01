Les vaccins COVID-19 peuvent provoquer des réactions allergiques dans 1 dose sur 100000

Les réactions allergiques graves après les vaccins COVID-19 sont probablement plus fréquentes que les réactions graves après vaccins contre la grippe , mais sont encore très rares, selon un nouveau rapport.

Les auteurs du rapport, du Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) , a analysé les données des 1,9 million de premières doses de vaccin COVID-19 administrées aux États-Unis du 14 décembre au 23 décembre. Pendant la majeure partie de cette période, seul le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 était disponible aux États-Unis.

Les chercheurs ont identifié 21 cas de personnes ayant subi une anaphylaxie – une réaction allergique potentiellement mortelle – peu de temps après avoir reçu le vaccin COVID-19.

C’est un taux d’environ 11 cas d’anaphylaxie pour 1 million de doses de vaccin administrées. À titre de comparaison, le taux d’anaphylaxie après la vaccination contre la grippe est de 1,3 cas par million de personnes, a déclaré le Dr Nancy Messonnier, directrice du Centre national de l’immunisation et des maladies respiratoires du CDC, lors d’une conférence de presse mercredi 6 janvier.

Même si le taux d’anaphylaxie lié aux vaccins COVID-19 est environ 10 fois plus élevé que ce que l’on observe avec les vaccins contre la grippe, «il est encore extrêmement rare», a déclaré Messonnier. Dans l’ensemble, les avantages du vaccin l’emportent sur les risques potentiels, a-t-elle déclaré.

Sur les 21 cas décrits dans le rapport, 17 avaient des antécédents d’allergies ou de réactions allergiques, y compris des réactions aux médicaments, aux aliments et aux piqûres d’insectes; et sept de ces personnes avaient souffert d’anaphylaxie dans le passé. Presque tous ces patients ont été traités avec de l’épinéphrine après leur réaction au vaccin COVID-19, et tous les 21 se sont rétablis.

Bien que le nouveau rapport n’incluait que des cas de vaccin Pfizer COVID-19, le CDC a également connaissance de cas confirmés d’anaphylaxie liés au vaccin Moderna COVID-19.

La cause exacte de ces réactions n’est pas claire et « d’énormes efforts » sont en cours pour mieux comprendre la cause, a déclaré Messonnier. Un coupable potentiel est le polyéthylène glycol, un ingrédient des vaccins Pfizer et Moderna, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Cependant, avoir des allergies ne vous expose pas nécessairement à un risque plus élevé de réactions aux vaccins COVID-19. Les allergies sont courantes aux États-Unis, mais les réactions graves aux vaccins ne le sont pas.

Le CDC recommande que les personnes ayant des antécédents de réactions aux vaccins ou d’anaphylaxie, quelle qu’en soit la cause, soient observées par le personnel de santé pendant 30 minutes après avoir reçu leur injection de COVID-19. (Dans le rapport, les patients ont présenté une anaphylaxie en moyenne environ 13 minutes après leur injection de COVID-19.)

L’agence recommande que les personnes ne reçoivent pas le vaccin Pfizer ou Moderna si elles ont une allergie connue à un ingrédient de ces vaccins, y compris le polyéthylène glycol; et les personnes ne devraient pas recevoir de seconde dose si elles ont une réaction grave à la première.

