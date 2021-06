Les vaccins COVID-19 ont été développés en moins d’un an, le VIH attend toujours un vaccin quatre décennies plus tard

09 juin 2021 11:21:35 IST

Au cours des quatre décennies qui se sont écoulées depuis que les premiers cas de ce qui allait devenir le sida ont été documentés, les scientifiques ont fait d’énormes progrès dans le traitement du VIH, transformant ce qui était autrefois une condamnation à mort en un état gérable. Ce que nous n’avons toujours pas, c’est un vaccin qui entraînerait le système immunitaire humain à repousser l’infection avant qu’elle ne s’enracine. Voici l’état d’avancement de certains de ces efforts, que les experts considèrent comme le « Saint Graal » dans la lutte pour éliminer un virus avec lequel vivent 38 millions de personnes dans le monde.

Pourquoi avons-nous besoin d’un vaccin?

Plus de personnes que jamais ont désormais accès à des médicaments appelés thérapie antirétrovirale ou TAR, qui, lorsqu’ils sont pris conformément aux prescriptions, réduisent la quantité de virus dans leur corps.

Cela les maintient en bonne santé et incapables de transmettre le VIH à leurs partenaires.

Au-delà du traitement antirétroviral, les personnes à haut risque d’infection peuvent désormais bénéficier d’une prophylaxie pré-exposition, ou PrEP, une pilule prise chaque jour qui réduit le risque d’infection de 99 %.

« Mais l’accès aux médicaments n’est pas organisé dans toutes les régions du monde », a déclaré Hanneke Schuitemaker, responsable mondiale de la découverte de vaccins viraux chez Johnson & Johnson’s Janssen Vaccines. AFP.

Même au sein des pays riches, il existe de grandes disparités socio-économiques et raciales dans l’accès à ces médicaments, et les vaccins ont toujours été les outils les plus efficaces pour éradiquer les maladies infectieuses.

J&J mène actuellement deux essais d’efficacité humaine pour son candidat vaccin contre le VIH, et les premiers résultats de l’un d’entre eux pourraient arriver dès « la fin de cette année », a déclaré Schuitemaker.

Pourquoi est-ce si difficile ?

Les vaccins contre Covid-19 ont été développés en un temps record et ont montré des niveaux de sécurité et d’efficacité remarquables, aidant à réduire le nombre de cas dans les pays assez chanceux pour avoir un large accès.

Beaucoup de ces injections ont été développées à l’aide de technologies qui étaient auparavant testées sur le VIH – alors pourquoi n’avons-nous pas encore fait de percées ?

« Le système immunitaire humain ne guérit pas lui-même le VIH, alors qu’il était très clair que le système immunitaire humain était tout à fait capable de guérir lui-même Covid-19 », a déclaré Larry Corey, chercheur principal de HVTN, une organisation mondiale finançant le développement d’un vaccin contre le VIH. AFP.

Les vaccins Covid fonctionnent en provoquant des anticorps qui se lient à la protéine de pointe du virus et l’empêchent d’infecter les cellules humaines.

Le VIH a également des protéines en forme de pointe à sa surface, qui sont la cible du développement d’un vaccin contre le VIH.

Mais alors que Covid a des dizaines de variantes bien connues qui circulent dans le monde, le VIH a des centaines ou des milliers de variantes à l’intérieur de chaque personne infectée, a déclaré à l’AFP William Schief, immunologiste à la tête du développement d’un vaccin contre le VIH à ARNm au Scripps Research Institute.

Parce que c’est un « rétrovirus », il s’intègre rapidement dans l’ADN de son hôte. Un vaccin efficace devra stopper net l’infection, pas seulement réduire la quantité de virus et laisser le reste rester avec la personne pour toujours.

Où en sont les choses maintenant ?

Les efforts pour développer un vaccin se poursuivent depuis des décennies, mais aucun n’a abouti.

L’année dernière, une étude appelée Uhambo qui se déroulait en Afrique du Sud et impliquait le seul vaccin candidat jamais démontré qu’il offrait une certaine protection contre le virus, n’était finalement pas assez efficace.

Le vaccin candidat de J&J est actuellement testé sur 2 600 femmes en Afrique subsaharienne dans le cadre de l’essai Imbokodo, dont les résultats devraient être publiés dans les mois à venir.

Il est également testé sur environ 3 800 hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et des personnes transgenres aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe dans le cadre de l’essai Mosaico. Les premières données pour cela pourraient arriver en 2024.

Le vaccin J&J utilise une technologie d’adénovirus similaire à son vaccin Covid-19, en d’autres termes un virus du rhume génétiquement modifié fournit des instructions de transport de cargaison génétique à l’hôte pour développer des « immunogènes mosaïques » – des molécules capables d’induire une réponse immunitaire à une grande variété de souches de VIH.

Ceci est suivi par l’injection directe de protéines synthétiques à des doses ultérieures.

Une autre approche prometteuse consiste à essayer de générer des « anticorps neutralisants à grande échelle » (bnAbs) qui se lient aux zones du virus VIH qui sont communes à ses nombreuses variantes.

L’International AIDS Vaccine Initiative et Scripps Research ont récemment annoncé les résultats d’un essai à un stade précoce montrant que leur candidat vaccin a stimulé la production de cellules immunitaires rares nécessaires comme première étape du processus d’induction des bnAbs.

Ils espèrent aller de l’avant pour développer davantage leur vaccin avec la technologie de l’ARNm en collaboration avec Moderna.

La stratégie, a expliqué Schief, consiste à utiliser une séquence de tirs pour essayer d’éduquer progressivement les cellules B productrices d’anticorps. Ils espèrent également former un autre type de globule blanc, connu sous le nom de lymphocytes T, pour tuer toutes les cellules encore infectées malgré les anticorps.

Les essais d’efficacité sont encore loin, mais il espère que la technologie de l’ARNm, qui transforme les cellules du corps en usines de vaccins et a fait ses preuves contre Covid-19, pourra faire la différence.

