Les vaccins COVID-19 offrent-ils également une protection aux receveurs de transplantation d’organes?

16 mars 2021 11:37:08 IST

Une nouvelle étude a soulevé des questions sur la manière dont les vaccins COVID-19 protègent les greffés d’organes – et sur les précautions que les personnes dont le système immunitaire est affaibli devraient prendre après les injections. Les vaccins stimulent le système immunitaire pour qu’il reconnaisse le virus, ce qui est plus difficile à faire si les cellules immunitaires d’une personne ne fonctionnent pas correctement. Les receveurs de greffe prennent de puissants médicaments immunosuppresseurs pour prévenir le rejet d’organe, ce qui augmente également leur risque de coronavirus – mais les exclut des études sur les vaccins. Les spécialistes disent que les injections semblent sans danger pour les receveurs de greffe et que toute protection vaut mieux que rien.

Mais quelle protection obtiennent-ils?

Lundi, des chercheurs de l’Université Johns Hopkins ont fait état d’une première tentative pour le découvrir. Ils ont testé 436 personnes qui avaient reçu de nouveaux organes ces dernières années et recevaient les vaccins Pfizer ou Moderna. Quelques semaines après la première dose, 17% des receveurs de greffe avaient développé des anticorps contre le coronavirus, a déclaré le Dr Dorry Segev, un chirurgien transplanteur Hopkins qui a co-écrit l’étude.

Segev a reconnu que les receveurs de greffe pourraient mieux s’en tirer après la deuxième dose nécessaire – il le vérifiera également – mais des études antérieures montrent que le premier coup est suffisant pour relancer la production d’anticorps chez à peu près tout le monde avec un système immunitaire qui fonctionne bien.

Plus préoccupant, les personnes dont les médicaments de transplantation incluent un type appelé anti-métabolite étaient beaucoup moins susceptibles de répondre au coup que celles qui n’ont pas besoin de ce type de médicament, a rapporté l’équipe dans le Journal de l’American Medical Association.

Les découvertes interviennent après que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis aient déclaré que les personnes entièrement vaccinées pouvaient assouplir certaines, mais pas toutes, des précautions de masquage et de distanciation contre le coronavirus.

Segev a appelé le CDC à envisager un message plus nuancé.

«D’après ce que nous savons, les patients transplantés ne peuvent pas supposer qu’ils sont en sécurité après avoir été vaccinés», a déclaré Segev. Ils peuvent avoir besoin de tests sanguins post-vaccination pour être sûrs, a-t-il ajouté.

Le CDC n’a pas immédiatement commenté.

Le Dr David Mulligan, chef de la chirurgie de transplantation et de l’immunologie à l’Université de Yale, a déclaré que le rapport de lundi était une déception mais pas une surprise, car les personnes dont le système immunitaire est affaibli ne répondent pas aussi bien aux autres vaccins.

Certains groupes de transplantation, dont l’American Society of Transplantation, ont déjà émis des avertissements à ce sujet.

Mulligan de Yale a exhorté les patients à se renseigner auprès de leur centre de transplantation pour obtenir des conseils. Ceux qui attendent une greffe d’organe qui leur sauve des vies pourraient être en mesure de se faire vacciner en premier. Il a déclaré que certaines personnes qui ont déjà subi une greffe pourraient être de bons candidats pour réduire temporairement certains médicaments immunosuppresseurs. Et les immunodéprimés doivent être sûrs de recevoir les deux doses de vaccin pour avoir les meilleures chances de protection.

«Nos patients demandent déjà» des conseils, a déclaré Mulligan. «Tant que vous n’avez pas vérifié vos anticorps et que vous savez, mon garçon, j’ai une réponse immunitaire vigoureuse – ou nous avons de meilleures données», les immunodéprimés ne devraient pas baisser la garde contre le virus.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂