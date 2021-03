Les vaccins célèbrent le 10e anniversaire de leur premier album avec une réédition en vinyle | 45S

Est-ce que ça a été vraiment si long? On dirait qu’hier des groupes comme The Vaccines, The Maccabees ou Two Door Cinema Club nous ont surpris avec leurs premières œuvres et que, d’une manière pas si légale, ils se sont retrouvés sur nos mp3 qui nous accompagnaient lors de nos voyages à l’école.

De cette époque, l’un des matériaux les plus acclamés était Le premier album des vaccins, « Qu’attendez-vous des vaccins? », Qui, hier 11 mars, vient de terminer 10 ans de sortie Et selon le groupe, il sera réédité sur un vinyle rose en édition spéciale.

Disposer d’une quantité limitée de 2500 exemplaires, Le LP sera livré avec un coupon de téléchargement gratuit pour l’album original, ainsi que des démos et des photos exclusives des années où l’album a été enregistré. Tout cela s’ajoute au matériel original dans lequel vous pouvez écouter des classiques du groupe tels que «Wreckin ‘Bar (Ra Ra Ra)», «If You Wanna» et «Post Break-Up Sex».

La date de cette nouvelle édition du ‘Qu’attendiez-vous des vaccins?‘ C’est convenu pour lui 2 avril et pour prévisualiser une partie du matériel exclusif, le groupe a sorti la démo de « If You Wanna » et ils devraient sortir quelque chose d’autre au fil des semaines.

The Vaccines a confirmé en décembre de l’année dernière qu’ils avaient fini de mixer leur cinquième album studio. et selon leur chanteur, Justin Young, « c’est le meilleur album qu’ils aient réalisé jusqu’à présent ». La date du matériel est encore incertaine, mais jusqu’à ce que le groupe publie plus de détails, nous vous laissons avec «Post Break-Up Sex».