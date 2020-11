Les utilisateurs rapportent que Crypt of the NecroDancer peut être téléchargé gratuitement sur le PS Store

La raison est inconnue, mais il est fort probable que cette opportunité soit due à un type d’erreur

Crypte du NécroDancer est un jeu vidéo indépendant qui a remporté de nombreuses récompenses de la part de la presse spécialisée et de la communauté des joueurs. Sa formule de rythme et d’action a accroché des milliers d’utilisateurs à travers le monde, et selon les rapports pendant quelques heures, le jeu est disponible en téléchargement totalement gratuit pour PS4.

Lors d’une recherche rapide dans le Boutique numérique PlayStation on peut vérifier que, en effet, le titre développé par Jeux de préparation est disponible sans frais. La raison pour laquelle ce travail peut être téléchargé gratuitement est inconnue, mais il est fort probable que ce soit une sorte d’erreur.

Crypte du NécroDancer est un jeu vidéo de style stimulant roguelike dans lequel le gameplay est fusionné avec les rythmes des mélodies de la bande originale. Les joueurs doivent apprendre à se déplacer à temps pour vaincre tous les monstres qui se présentent dans les différents donjons.

De plus, on se souvient que l’année dernière a été publiée Cadence d’Hyrule, une fusion entre Crypte du NécroDancer Oui LA légende de Zelda qui a obtenu de nombreuses évaluations positives de la communauté. Dans cet épisode, il est possible de contrôler Link ou Zelda et de se battre au rythme des chansons les plus célèbres de la saga de Nintendo.

