Les utilisateurs du Xbox Game Pass sont plus rentables, jouent plus et dépensent plus

Je me souviens encore d’un article que j’ai écrit il y a longtemps, dans lequel j’ai déclaré que le Xbox Game Pass faisait augmenter l’ARPA ou le revenu moyen par client. J’ai mis mon cas, dans lequel, grâce à mon abonnement Microsoft, j’avais réussi à me faire dépenser plus en jeux qu’auparavant. Et cela s’explique car je découvre plus de jeux, je ne m’inquiète pas pour certaines versions et je finis par acquérir des extensions de jeux que j’ai déjà passés.

Eh bien, il s’avère que comme moi, il y a au moins un bon pourcentage d’utilisateurs qui ont un profil qui finit par dépenser plus. Ceci est confirmé par Sarah Bond de Microsoft dans un article publié dans Bloomberg.

Xbox Game Pass est un service très rentable

A révélé que Xbox Game Pass a contribué à augmenter les revenus de contenu et de services Xbox de 65% au dernier trimestre. Et que évidemment cela ne vient pas seulement du prix de l’abonnement.

Contrairement aux attentes, les forfaits mensuels incitent les clients à dépenser plus. Un abonnement Game Pass génère environ 20% de temps de jeu en plus. Les utilisateurs jouent une plus grande variété de genres et génèrent 20% de ventes en plus, à la fois dans les titres non inclus dans le plan et dans les extras tels que le contenu téléchargeable. Game Pass a contribué à augmenter les revenus de contenu et de services Xbox de 65% au cours du dernier trimestre. Les gens supposent que si vous avez un abonnement, vous arrêtez d’acheter des jeux, mais l’inverse est en fait vrai.

De son côté, une autre information intéressante est celle publiée par Simon Byron, directeur éditorial de Curve Digital. Prenez Human: Fall Flat comme exemple en service.

Game Pass a aidé à gagner de nouveaux fans pour nos jeux de puzzle, et non les frais de console typiques. Microsoft dit que 60% des personnes qui ont joué Curve’s Human: Fall Flat sur Game Pass, ils n’avaient jamais joué à des puzzles auparavant, et les deux cinquièmes d’entre eux ont acheté un titre similaire après avoir joué. Alors que les ventes individuelles du jeu à 15 € sont comparables sur Xbox et PlayStation, cinq fois plus de clients l’ont essayé sur Xbox Game Pass.

Alors la prochaine fois que vous lirez que Xbox Game Pass n’est pas rentable, rappelez-vous que la rentabilité n’est pas générée par le prix de l’abonnement, mais par des achats supplémentaires.