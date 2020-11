Les utilisateurs d’Overwatch qui jouent des rôles moins populaires trouveront des jeux plus rapidement

L’un des principaux inconvénients des jeux en ligne est souvent le temps d’attente avant de trouver un jeu. Depuis Foyer jusqu’à Call of Duty: Warzone, il n’y a pas de genre multijoueur qui échappe à cette dynamique, les développeurs font donc tout leur possible pour réduire la durée de ces intervalles. Pour sa part, Overwatch n’est pas étranger à ce phénomène, et ses managers ont consacré un temps spécifique à réduire ces écarts entre les rencontres, aboutissant à un système appelé ‘passes prioritaires».

En particulier, tel que collecté Joueur PC, Jeff Kaplan, le personnage principal derrière le tireur, ces passes visent à inciter les utilisateurs à jouer des rôles moins populaires. « Les laissez-passer prioritaires sont gagnés en entrant dans une file d’attente flexible. Essentiellement, vous faites la queue pour chaque rôle disponible -tank, support, dommages- et le jeu vous placera dans le rôle le plus nécessaire pour accélérer les temps d’attente pour tout le monde« , a établi le directeur. »Si vous gagnez, vous en aurez beaucoup [pases]. Vous pouvez stocker jusqu’à 40, c’est un nombre que nous pouvons changer, nous pouvons le faire différemment mais gagner ou perdre, vous obtiendrez des laissez-passer« .

« Si vous souhaitez ultérieurement jouer un rôle spécifique, tel que des dégâts, vous pouvez utiliser un laissez-passer prioritaire pour entrer dans une file d’attente plus rapidement que vous ne le recevrez normalement. L’objectif du système est d’accélérer les temps d’attente pour tout le monde, et ceci est réalisé en incitant considérablement le comportement des personnes faisant la queue pour autant de rôles que possible« Il a ajouté. Cependant, il ajoute que la passe ne garantit pas que le match sera trouvé instantanément, mais il montrera une comparaison en temps réel de combien de temps ce serait si la priorité n’était pas comptée. »

D’un autre côté, Kaplan indique que les laissez-passer arriveront « bientôt« , bien qu’ils soient d’abord ajoutés au domaine public de test. Alors, espérons que le nouveau système sera appliqué dès que possible afin de rendre Overwatch un multijoueur plus équilibré et sain pour ses utilisateurs.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂