Les utilisateurs de WhatsApp seraient confrontés à une “ arnaque OTP ”: tout ce que vous devez savoir

L’équipe de nouvelles de tech224 nov.2020 12:40:40 IST

WhatsApp Les utilisateurs seraient confrontés à une arnaque OTP, et maintenant que WhatsApp Pay est en Inde, l’arnaque pourrait s’avérer plus dangereuse qu’elle ne l’est déjà. Les pirates se font souvent passer pour des amis pour pénétrer dans le compte d’une autre personne et accéder à leurs informations personnelles. Actuellement, les entités frauduleuses font de même par le biais des mots de passe à usage unique (OTP). Comment font-ils cela? Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur la soi-disant arnaque OTP:

Lorsqu’un utilisateur configure un WhatsApp ou active leur compte sur un nouveau smartphone, ils sont tenus de saisir leur numéro de mobile, et pour un niveau de sécurité supplémentaire, la plateforme utilise l’authentification à deux facteurs (2FA) pour vérifier l’utilisateur.

Cependant, les escrocs utilisent l’OTP pour le 2FA comme une arme contre WhatsApp utilisateurs.

Selon certaines informations, les pirates se font passer pour des amis ou de la famille et contactent les utilisateurs via d’autres médias sociaux ou une plate-forme de messagerie et demandent un OTP envoyé sur leur téléphone. L’excuse souvent donnée est que l’ami a été bloqué hors de son compte et demande à votre OTP de se connecter.

Nous avons également contacté WhatsApp pour en savoir plus sur «l’arnaque OTP».

Si vous partagez votre OTP, non seulement le pirate informatique pourra accéder à vos informations personnelles sur WhatsApp, mais il vous laissera également déconnecté de votre compte. WhatsApp ne prend pas en charge la connexion à plusieurs appareils.

Notez, en plus lors de la configuration, WhatsApp ne vous envoie jamais au hasard OTP. Si vous recevez un OTP de WhatsApp à l’improviste, il est probable que quelqu’un d’autre essaie de configurer WhatsApp en utilisant votre numéro. Dans tous les scénarios, vous ne devez jamais partager l’OTP avec qui que ce soit.

Dans tous les cas, si vous avez partagé l’OTP et que vous avez été exclu de vous WhatsApp compte, réinitialisez immédiatement votre WhatsApp et connectez-vous à nouveau.

