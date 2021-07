Les utilisateurs de WhatsApp pourront désormais rejoindre des appels de groupe au cas où ils les manqueraient : comment ça marche

20 juillet 2021 14:02:19 IST

WhatsApp a déployé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de rejoindre un appel vidéo ou vocal de groupe au cas où ils le manqueraient. De plus, si l’appel est interrompu, les utilisateurs pourront également rejoindre l’appel avec cette fonctionnalité, étant donné que l’appel est toujours en cours. Jusqu’à présent, seul un participant pouvait ajouter une autre personne à l’appel vidéo/vocal. Les utilisateurs auront également la possibilité de voir qui sont tous sur l’appel, ou qui sont invités et n’ont pas encore rejoint. Selon l’entreprise, « si vous appuyez sur « ignorer », vous pouvez rejoindre plus tard à partir de l’onglet des appels dans WhatsApp« .

PLUS DE FOMO. Vous ne manquerez plus aucun appel de groupe parce que vous n’avez plus accès au téléphone assez rapidement ! Avec les appels joignables sur WhatsApp, vous pouvez rejoindre un appel en cours à tout moment ! pic.twitter.com/UXcF18THu4 – Whatsapp whatsapp) 19 juillet 2021

Comment rejoindre un appel WhatsApp vidéo/vocal manqué

Étape 1 : Ouvrez WhatsApp et allez dans l’onglet « Appels »

Étape 2: Si l’appel est toujours en cours, appuyez dessus et vous verrez tous les détails de l’appel

Étape 3 : Sélectionnez « Rejoindre l’appel »

WhatsApp indique clairement que seules huit personnes peuvent rejoindre un appel vidéo à la fois et que vous ne pouvez pas retirer une personne d’un appel en cours.

Selon l’entreprise, cette fonctionnalité est désormais déployée pour tous les utilisateurs d’Android et iOS.

Selon une déclaration de WhatsApp, « Aujourd’hui, nous introduisons la possibilité de rejoindre un appel de groupe, même après qu’il a commencé. Les appels joignables réduisent le fardeau de répondre à un appel de groupe au début, et apportent la spontanéité et la facilité d’être en personne conversations au groupe appelant WhatsApp. «

